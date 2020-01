Calcio, Savona e Vado inaugurano oggi il 2020

Ancora sfida incrociata Liguria-Toscana

Archiviata la breve sosta del campionato di Serie D, Savona e Vado tornano in campo per inaugurare il girone di ritorno che vede i biancoblu esattamente a centro classifica e i rossoblu all’ultimo posto. Sarà una fase discendente in cui le due compagini savonesi dovranno dare di più per raggiungere gli obiettivi stagionali. Per la squadra di De Paola, l’obiettivo è mettere in sicurezza la classifica e tentare un assalto alla zona play off, i rossoblu vadesi dovranno tentare la risalita e puntare con decisione alla zona salvezza cercando di evitare le sabbie mobili dei play out.

Sarà il secondo incrocio consecutivo Liguria-Toscana a dare risposte. Seravezza e ForteQuerceta sono infatti le due avversarie che il calendario propone alle savonesi. I biancoblu ripartono dai 22 punti ottenuti nel girone di andata chiuso con la sconfitta in rimonta subìta contro il Prato e si preparano a ricevere al “Bacigalupo” il Seravezza, undicesimo a quota 21. Match di centroclassifica, dunque, con i toscani che arrivano all’appuntamento privi di vittorie da novembre e con coli 3 punti conquistati nelle ultime quattro giornate. Savona ondivago con successi esterni contro Ligorna e Fossano e un rendimento casalingo che ha portato un solo punto nelle ultime tre gare. Di fatto la squadra di De Paola non vince davanti ai propri tifosi da novembre quando al “Chittolina” superò 3-0 il Ghivizzano.

Trasferta ad alto coefficiente di rischio per il Vado atteso a Forte del Marmi dal ForteQuerceta in rampa di lancio verso i play off. La squadra di Tarabotto, ultima a 14 punti in compagnia della Lavagnese, prima della sconfitta di misura subita a Lucca aveva conquistato 5 punti in tre gare, ma la sconfitta del Porta Elisa ha nuovamente spinto la squadra rossoblu in fondo al baratro da cui dovrà cercare di risollevarsi. La squadra versiliese è in serie utile da cinque turni (9 punti su 15 conquistati) e uno score di 2 vittorie e tre pareggi e punta decisa alle prime cinque posizioni per accedere agli spareggi. All’andata al “Chittolina” finì 1-1

IL PROGRAMMA DELLA 18° GIORNATA, domenica ore 14.30

Borgosesia-Bra

Chieri-Lucchese

Casale-Fezzanese

Ghivizzano B-Lavagnese

Ligorna-Verbania

Prato-Fossano

ForteQuerceta-Vado

Sanremese-Caronnese

Savona-Seravezza