“Riviere di Liguria”cerca un direttore

Ecco i requisiti richiesti

La Camera di Commercio è alla ricerca di un direttore per l’azienda speciale “Riviere di Liguria” che si occupa di promozione per il territorio delle province di Imperia, Savona e La Spezia. E’ stato diffuso un avviso pubblico di selezione, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande fissata per le ore 12 del 10 gennaio prossimo. Prevista l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto previsto dal vigente contratto nazionale del Commercio Servizi e Terziario Confcommercio, nella categoria Quadro.

I requisiti professionali richiesti al candidato sono: preparazione culturale di alto profilo ed adeguata preparazione economico-amministrativa; esperienza pluriennale (almeno 10 anni), con funzioni direttive in attività correlabili alla gestione di Aziende Speciali; elevate capacità gestionali, organizzative, di coordinamento delle risorse umane e strumentali, attitudine a gestire i processi negoziali nonché esperienza in materia di performance e valutazione del personale; profonda conoscenza del sistema camerale, del territorio di pertinenza dell’Azienda e delle norme riguardanti le funzioni e l’organizzazione delle Aziende Speciali delle Camere di Commercio; esperienza e conoscenza dei sistemi contabili e di bilancio, degli strumenti di programmazione strategica delle attività dell’azienda Speciale, della direzione per obiettivi, del controllo di gestione.