Savona, controlli sulle strade: oltre 60 persone identificate

Controllati anche 8 esercizi commerciali

Nella serata di ieri, nonostante la pioggia, i carabinieri di Savona hanno realizzato un servizio di controllo del territorio “ad alto impatto” in quelle aree ritenute sensibili ai fini della sicurezza pubblica, principalmente in piazza del Popolo e in piazza Aldo Moro nei pressi dello scalo ferroviario.

Nel corso del servizio sono stati effettuati diversi posti di controllo, che hanno portato all’identificazione di 64 persone, (30 veicoli controllati) di cui 9 contravvenzionate per violazioni al codice della strada. Sono stati sottoposti al controllo anche 8 esercizi commerciali.