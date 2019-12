Nove giovani selezionati per la settima edizione di Itaf, International Theater Academy of Fita

Si formeranno in Italia e a Utrecht, in Olanda

Scelti i nove giovani che parteciperanno alla settima edizione di Itaf (International Theater Academy of Fita), il progetto di alta formazione per iscritti alla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), leader nel settore a livello nazionale con 1500 compagnie aderenti e 25mila tesserati. Si tratta di Davide Colnaghi, Simone Delvino, Francesco Galliano, Rosa Lamanna, Francesca Mareri, Anna Mazza, Gabriele Pomettini, Idris Sib e Cristiano Joseph Tortora.

Le audizioni si sono tenute nella sede del Centro di Alta Formazione Fita, al Borgo delle Querce di Reggio Emilia, sotto la guida del direttore artistico della Commissione Formazione Giovani, Daniele Franci, del direttore di progetto, Maria Grazia De Marco, e del maestro preparatore Alex Sanchez.

Anche quest’anno la Liguria avrà la sua rappresentante. Si tratta dell’attrice FRANCESCA MARERI, della compagnia “Ramaiolo in Scena” di Imperia.











Francesca dopo aver superato una prima selezione regionale partecipando al FLAG (Formazione Laboratorio Arti Giovani) promosso da Fita Liguria, ha superato la selezione nazionale per ITAF che si è tenuta a Reggio Emilia a metà dicembre.

L’attrice imperiese, sempre a seguito della selezione del FLAG, ha partecipato all’Accademia Nazionale del Teatro che sei è tenuta a settembre di quest’anno a Pescara in occasione della Festa Nazionale del Teatro organizzata da Fita.

E’ la prima volta che una giovane attrice ligure partecipa ad entrambe le esperienze formative nazionali promosse da Fita.

Il primo appuntamento di questa nuova edizione di Itaf è già fissato dal 20 al 27 gennaio a Reggio Emilia, dove le successive quattro fasi si svolgeranno dal 24 febbraio al 2 marzo, dal 22 al 29 marzo e dal 14 al 21 giugno. In ottobre i giovani si trasferiranno per una settimana al Creative College di Utrecht, in Olanda, dove sarà riallestito e riproposto lo spettacolo che verrà realizzato durante il percorso formativo: il tema sarà quello del terrorismo, dalla strage alla stazione di Bologna, della quale nel 2020 ricorrerà il 40° anniversario, all’attentato al Bataclan e agli altri che hanno insanguinato gli ultimi anni della nostra storia.

“Giunto alla sua settima edizione – commenta il presidente nazionale Fita, Carmelo Pace – Itaf conferma gli ambiziosi obiettivi perseguiti dalla Federazione. È un percorso formativo d’eccellenza per i nostri giovani attori, che li porta a indagare nuove strade per la crescita artistica e personale e grazie al quale molti di loro sono riusciti ad accedere a importanti scuole di teatro e accademie nazionali. La sua valenza, sempre più riconosciuta in ambito internazionale e nazionale, è stata recentemente confermata dal successo ottenuto presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo, con il quale Fita ha siglato un protocollo finalizzato alla crescita e alla diffusione della cultura in ambito teatrale. Gli allievi di Itaf hanno coinvolto trentotto studenti del Dams dell’ateneo siciliano portando in scena lo spettacolo della sesta edizione ‘The walls’: per loro un’esperienza unica; per Fita – conclude Pace – l’ennesimo riconoscimento dell’attenzione che riscuote nel mondo della scuola e della formazione artistica e del ruolo centrale che oggi più che mai riveste nel settore teatrale”.