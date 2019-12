A6, in mattinata potrebbe esserci la riapertura

Previsto un check tecnico

Dovrebbe riaprire in mattinata lautostrada A6 Savona-Torino chiusa ieri in concomitanza con l’allerta rossa. La Regione Liguria ha, infatti, comunicato che la decisione verrà presa dopo un controllo tecnico. La decisione era stata annunciata nel punto stampa tenutosi nel pomeriggio dal presidente della Regione Giovanni Toti e dall’assessore Giacomo Raul Giampedrone: “La A6 non riaprirà automaticamente alla cessata allerta. Ci sono controlli da fare secondo il piano previsto, aspetteremo l’ok di Fondazione CIMA e Università di Firenze che monitorano le condizioni della frana”.