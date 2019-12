Meteo, allerta rossa: l’ordinanza del Comune di Savona

Scuole chiuse

Il Comune di Savona ha emanato l’ordinanza in tema di maltempo che entrerà in vigore dalle 8 di domani mattina durante il periodo di ALLERTA ROSSA, dalle 08:00 alle 20:59 del 20/12/2019 e per tutto il periodo di protrazione dello stato di ALLERTA ARANCIONE dalle ore 21:00 alle ore 23:59 del giorno 20 /12/2019:

• la sospensione di qualsivoglia manifestazione all’aperto straordinaria a carattere commerciale, sportivo o del tempo libero, nonché qualsiasi manifestazione, riunione o pag. 3/5 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 19/12/2019 17:30:55 ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ORDINANZA SINDACALE CON PUBBLICAZIONE: 2019 / 96 del 19/12/2019 Prot.: 2019 / 85525 del 19/12/2019 adunanza di persone programmate o svolgentesi in area pubblica all’aperto, al fine di diminuire per quanto possibile la circolazione veicolare e pedonale, riducendo così il rischio al quale le persone possono essere sottoposte in conseguenza deg come in premessa;

• che nel Campus Universitario, nonché ogni azienda nell’ITS ivi operante all’interno di detto Campus, siano sospese le attività didattiche universitarie, significando che il personale docente e non docente dovrà attenersi alle indicazioni dei piani di emergenza interni nonché alle linee guida dell’università medesima, mentre le aziende dovranno attenersi sia a propri piani di emergenza interni, sia al Piano di emergenza del campus universitario;

• l’interdizione dell’utilizzo delle strutture pubbliche, nonché di quelle private quali: piscine, palestre, campi sportivi, teatri, biblioteche, qualora le stesse operino in condizioni di elevata partecipazione di persone, cioè in occasione di manifestazioni di rilievo, gare ed eventi pubblici;

• la chiusura della mensa comunale ubicata in Via De Amicis gestita attualmente dalla Caritas, per conto del Comune, garantendo la fruizione dei pasti attraverso la consegna di uno o più pacchi viveri che saranno consegnati all’ultimo pasto utile precedente l’interdizione;

• il Centro Polivalente di aggregazione sociale sito in Savona Via Nazionale Piemonte, n. 35 Località Montemoro ubicato sul Rio Erxi;

• la chiusura totale del plesso dell’ASL II di Via Collodi;

• la chiusura totale di tutti i plessi scolastici ed enti di formazione, fatto salvo quanto sopra, ed in particolare quelli di seguito individuati: Via Crispi -Asilo Nido Aquilone e Scuola Materna “Rodari”; Corso Mazzini – Asilo Nido e Scuola Materna “Piramidi”: Via Bove – Scuola Primaria “Mignone” e Scuola Secondaria di 1° “Rita Levi Montalcini”; Via Don Bosco – Istituto Superiore “Boselli – Alberti”; Via Santuario – Scuola Primaria “Noberasco” località Lavagnola e Scuola Secondaria di I grado “Pertini” – Villapiana succ. Lavagnola; Via Machiavelli – Scuole “Guidobono” e succursale “Rita Levi Montalcini”; Via Molinero – Ente di formazione FUTURA, Ente di Formazione EDILIZIA ed attività interne al plesso, Centro per l’impiego di Savona; Via F. Baracca – Isforcoop;

• la chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme, nel rispetto di quanto indicato in narrativa;

• l’adozione delle misure di salvaguardia e di autotutela da parte dei responsabili delle strutture sportive e attività commerciali private con importanti afflussi di persone;

• l’attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune;

• l’attivazione del C.O.C. durante l’allerta ROSSA e nell’allerta Arancione solo qualora si manifestassero delle situazioni di criticità in corso di evento;

• il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali;

• il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi;

• il divieto di scendere nell’alveo dei torrenti o rii e la sospensione di qualsiasi attività negli stessi ancorché autorizzata;

• la parziale chiusura del posteggio di Piazza del Popolo e la chiusura totale di quello ubicato in Via Piave intendendosi come in premessa che dette aree non potranno essere in alcun modo fruibili durante l’orario dell’allerta significando che l’ingresso ai veicoli verrà interdetto dalle ore 06:00 del 20/12/2019 sino alle ore 23:59 del 20/12/2019 ora di cessata allerta Arancione; pag. 4/5 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 19/12/2019 17:30:55 ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ORDINANZA SINDACALE CON PUBBLICAZIONE: 2019 / 96 del 19/12/2019 Prot.: 2019 / 85525 del 19/12/2019

• l’interdizione alla sosta da parte di veicoli o di persone sulla piazzetta di via Pizzuta sovrastante l’omonimo rio; RICORDA • di porre comunque in essere le misure di aut