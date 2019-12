Serena Brancale e Dario Bonelli questa sera ospiti alle 21 nel salotto musicale di Roberta Di Lorenzo

Coffee and Cigarettese su Radio 104 Savona Sound

Appuntamento questa sera a partire dalle 21 sulle frequenze di Radio 104 Savona per una nuova puntata di “Coffee & Cigarettes”, la rubrica sulla musica rock e non solo. Ospiti nel salotto radiofonico di Roberta Di Lorenzo: Serena Brancale e Dario Bonelli.

Dario Bonelli di Albissola, studia pianoforte e inizia a scrivere i suoi primi brani all’età di 13 anni. Si fa le ossa con un po’ di pianobar e partecipa come cantautore per tre volte all’Accademia di Sanremo piazzandosi sempre in ottime posizioni. A 23 anni inizia l’avventura con la band dei Desnuda di cui è il frontman. Con i Desnuda vince Rock Targato Italia per la regione Liguria e piazzandosi al decimo posto nazionale.Ottimi risultati anche a Sanremorock e Sanremolab.Dario però decide di lasciare la band per dedicarsi ad una carriera solista.Conosce il produttore Maximilian Rio ed inizia un sodalizio che dura da molti anni.Scrive colonne sonore per programmi Rai e canzoni per vari artisti emergenti,finchè non gli viene data la possibilità di collaborare con il bravo Daniele Stefani a cui scrive alcuni testi per l’album in uscita a breve.Sul web Dario è relativamente famoso per la canzone “Lapo Elkann” che con il videoclip omonimo aveva creato scompiglio su Youtube,tanto che la canzone stessa è stata cancellata dagli amministratori.

Ora Dario si ripropone in veste di cantautore ma anche di paroliere e arrangiatore.

Serena Brancale, E’ riuscita a conquistare il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”,contenuta nell’omonimo album. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica: daFiorello a Mario Biondi, Arisa, Tosca, Fabizio Frizzi, oltre che importanti nomi della critica musicale comeErnesto Assante e Marco Mangiarotti. Di lei si è più volte occupata la stampa musicale nazionale: da Rainews a RadioRai, a RepubblicaTV. Consensi che le hanno portato grandi collaborazioni sui palchi più importanti in Italia e all’estero: dal tour con Il Volo ( 2016) con Mario Biondi ( 2017)