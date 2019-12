Ci siamo! Domenica è il giorni di Miss Inverno 2019

Radio 104 SavonaSound sarà radio ufficiale dell’evento.

Sarà eletta ad Imperia la regina dell’inverno 2019. Il capoluogo di provincia è stato infatti scelto per il secondo anno consecutivo per ospitare Miss Inverno che si terrà domenica 8 dicembre alle 21 nel magnifico Centro Congressi della Camera di Commercio nel pieno centro della città, organizzata dall’Agenzia LuNa Comunicazione|Eventi in collaborazione con Confcommercio Imperia.

Miss Inverno è il concorso di bellezza nato nel 2016 da un’idea del Patron Luca Valentini che si è svolto nel 2016 ad Albenga, nel 2017 ad Andora e, per la prima volta ad Imperia nel 2018, coinvolgendo anche quest’anno ben due provincie e almeno quattro città, le prove d’abito e lo shooting fotografico pre concorso avverranno infatti in provincia di Savona, rispettivamente ad Albenga e ad Alassio.

Completo anche lo staff tecnico, per il terzo anno consecutivo la gestione di audio e luci è stata affidata a Paolo Bianco mentre sarà ancora Hingria Vazio ad occuparsi del coordinamento Miss e coreografia sfilate tra cui, naturalmente, non mancherà l’originale passerella in abbigliamento natalizio interamente realizzato dalle stesse concorrenti.

Miss Inverno dedica ogni anno uno spazio alla solidarietà che anche nel 2019 sarà occupato dalla attivissima FIDAS imperiese, partner del Contest per il secondo anno e presente con i propri volontari/e e attrezzature la sera dell’8 dicembre, mentre ad alternarsi alle sfilate saranno diversi artisti tra i quali il cantautore ligure Simone Alessio, in arte Garibaldi, reduce dalla partecipazione alle selezioni per il prossimo Festival di Sanremo e l’arpista piemontese Andrea Pietrobon, in arrivo dal celebre Conservatorio Ghedini di Cuneo.

Conducono sempre Luca Valentini e Selene Coccato e l’ingresso alla serata sarà libero fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili con il pubblico che anche quest’anno verrà coinvolto direttamente nel concorso eleggendo la “sua” Miss inverno votando per la fascia “Vox Populi”. Ben 12 invece le fasce a disposizione dei giurati che premieranno altrettante concorrenti, più quelle di Miss Inverno Vox Populi e Miss Inverno Speciale, decise direttamente da pubblico e Main Sponsor senza passare dalla giuria tecnica. Tra i numerosi pre,i e riconoscimenti che saranno consegnati durante la serata tornano anche le “Rose di Miss Inverno”, simbolo del concorso, realizzate in esclusiva e in edizione limitatissima solo per il Contest dall’artista Nahida Luna Furnari.

Miss Inverno 2019

Miss Inverno Vox Populi

Miss Inverno Speciale

Miss Inverno Target

Miss Eleganza

Miss Casual

Miss Bellezza Radiosa

Miss Immagine

Miss Sorriso

Miss Sport

Miss Fascino

Miss Romantica

Miss Portamento

Miss Rosa d’Inverno

Oltre una dozzina i fotografi e video operatori accreditati pronti ad immortalare la bellezza delle concorrenti provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte, radio media partner ufficiale dell’evento é Radio 104. L’attuale detentrice della corona di Miss Inverno è la splendida influencer armese Ilaria Salerno, Jessica Richero di Toirano ha indossato la corona nel 2017 mentre nel 2016 vinse la prima edizione Alessia Ravotti di Albenga, durante la serata dell’8 dicembre saranno presenti per la prima anche volta tutte le vincitrici delle passate edizioni del concorso.

Gestione delle sfilate affidata a Hingria Vazio, Service audio/luci, Paolo Bianco, riprese GattoNudo Identity Film Roma (che anche quest’anno realizzerà il film di Miss Inverno per la regia di Mauro Vallanti, vero e proprio corto cinematografico in uscita durante le settimane successive all’evento).

LE CONCORRENTI:

1 ILENIA GALLIANI, 20 di Sanremo è una studentessa

2 MICHELA FASUOLO, 17 anni di di Pompeiana, ama fare shopping

3 MARZIA LOVESIO, 31 anni di Andora, ama cantare, danzare e l’equitazione

4 JESSICA GARRIDO, 27 anni di Alassio, lavora come hostess e nel tempo libero fa la mamma

5 GIADA IRITI, 18 anni di Rapallo

6 ALESSANDRA GALLO, 23 anni di Sanremo, studia per diventare maestra e gioca a calcio

7 CECILIA PIONZO, 20 anni di Alba, studia scienze della comunicazione, ama la musica

8 MARIA CHIARA GALLO, 17 anni di Albenga, ama viaggiare e pratica ginnastica artistica

9 GIADA SALVI, 18 anni di Bergamo, é tifosissima del Milan

10 CARLOTTA BACCINI, 20 anni di Vasia (IM), studia inglese e ama l’arte

11 MARTINA LANZALACO, 24 anni di Albenga, ama gli animali e pratica equitazione

12 ARIANNA CREMASCOLI, 18 anni di Milano

13 ROBERTA SIRAGUSA, 17 anni di Sanremo, è una studentessa e ama molto disegnare

14 ARIANNA CAPUTO, 18 anni di Alassio, è una studentessa e ama fare volontariato

15 GLORIA CUSIN, 20 anni di Rapallo, studia comunicazione e ama il calcio

16 SUSANNA CATELLANI, 21 anni di S.Biagio della Cima (IM), ama leggere e il ballo latino

17 SOFIA TUMMI, 20 anni di Ventimiglia

18 MARTINA SCATOLINI, 27 anni di Genova, lavora come educatrice negli asili

19 MIRIAM BISON, 18 anni di Cisano sul Neva (SV), è una studentessa e ama ballare

20 ILENIA STARITA, 20 anni di Alassio, ama cantare e pratica Fitboxe

21 CHIARA REDOLFI TEZZAT, 18 anni di Ventimiglia, studia, ama la danza e viaggiare

22 NICOLE VIO, 16 anni di Albenga, ama viaggiare, recitare e fare palestra

23 LAIMA OVCINNIKOVA, 26 anni di Albenga, sogna di diventare pilota di rally

24 ARIANNA VIO, 18 anni di Andora, studia e pratica pattinaggio artistico a rotelle

25 SERENA CAPACCHIONE, 18 anni di Andora, studia e vorrebbe diventare una Make Up Artist