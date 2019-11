Raffaello Tonon e Laura Pranzetti Lombardini ospiti di Radio 104 oggi alle 18

Verranno presentati due libri al Fiore Bio Cafè di Via Paleocapa 64

Radio 104 SavonaSound organizza Venerdì 22 Novembre alle 18 al Fiore Bio Cafè di Via Paleocapa 64 la presentazione di due volumi con la partecipazione di due nomi di prestigio dello spettacolo italiano. Raffaello Tonon illustrerà il suo libro “Gli Oneston” scritto con Luca Onestini, Laura Pranzetti Lombardini presenterà “In Viaggio con Stile” scritto da Francesca Pica, di cui ha curato la Prefazione.

Ingresso Libero

Evento in collaborazione con La Feltrinelli Point e I Viaggi del Principe

Laura Pranzetti Lombardini si divide tra il Nord e il Centro Italia per lavoro e per famiglia. Ottimista, riconoscente alla vita, con tanti amici, ha la capacità naturale di correlare situazioni e persone tanto da farne un lavoro: curare le relazioni esterne per un’importante società di pubbliche relazioni che tratta arte, moda e spettacolo. Osservatrice curiosa del mondo e degli avvenimenti, ha sempre bisogno di nuove sfide come quella di scrivere un libro su ciò che, secondo logica, è concesso o meno nei giorni nostri. Con Gribaudo ha pubblicato Dizionario contemporaneo di buone maniere(2012), Galateo della corrispondenza (2015) e Uomo e gentiluomo(2016), scritti con Andrea De Michele, Ritratto di signora (2017), in collaborazione con Silvia Zavattini, e Galateo in 5 minuti (2018).

Raffaello Tonon È opinionista, conduttore radiofonico, televenditore sulle reti Mediaset e piccole emittenti locali, e consulente per l’Accademia di moda di Milano Fashion Uptodate. Fu notato da Maurizio Costazno che lo volle fra gli ospiti fissi del suo Maurizio Costanzo Show e in seguito nel cast di Buona Domenica.

Nel 2005 partecipa al reality show di Canale 5 La Fattoria , venendo soprannominato Il Conte, per i suoi modi eleganti rispetto a quelli degli altri concorrenti; e inoltre se ne aggiudica la vittoria con il 79% dei voti. Nella stagione 2008/2009 è l’opinionista di punta delle varie trasmissioni Mediaset: è nel cast della terza edizione de La Talpa su Italia 1, è ospite ricorrente di Barbara D’Urso nel suo Pomeriggio Cinque e prende parte come opinionista fisso alla quarta edizione del reality La Fattoria. dall’autunno 2013 fino alla primavera del 2017 è tutor di moda e bon ton nella trasmissione pomeridiana di Rai 2 Detto Fatto condotta da Caterina Balivo. Dal 2019 conduce Miseria e Nobiltà con il Conte Galè Luca Onestini e Francesco Taranto su RTL 102.5 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15.