PD: “La Regione nomini il garante dei detenuti: figura fondamentale che in Italia manca solo in Liguria ed in Basilicata”

“Questa mattina eravamo presenti, nella persona del consigliere regionale Pippo Rossetti in rappresentanza del Gruppo del Pd, alla conferenza stampa della Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia Liguria sulla mancanza, nella nostra Regione, del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Parliamo di una figura fondamentale istituita nel 2014 a livello nazionale, che conta una rete di garanti comunali e regionali in quasi tutta Italia tranne che da noi. Sulla questione esiste anche una proposta di legge depositata da tempo in Liguria, ma finora quest’amministrazione regionale, con in testa il Presidente Toti, preferisce fare la parte di Ponzio Pilato ed evitare di affrontare la questione.

E così la nostra è una delle due Regioni italiane, insieme alla Basilicata, a non avere ancora il Garante dei detenuti: un atteggiamento che denota una totale mancanza di assunzione di responsabilità anche da parte dell’assessore Viale, che ha la delega alla Sicurezza. La Liguria si metta al passo con le altre Regioni e colmi al più presto questa lacuna nominando il Garante dei detenuti. Una figura necessaria alla salvaguardia dei diritti di chi si trova in carcere per scontare una pena o perché in attesa di giudizio, ma che ha un raggio d’azione molto ampio (in Piemonte, per esempio, sono di sua competenza questioni complesse come il trattamento sanitario obbligatorio e l’uso della contenzione)”.