90mila liguri affetti da diabete

Quasi un ligure su 15 è affetto da una forma di diabete: sono 90 mila i pazienti seguiti dal sistema sanitario regionale, la diffusione della malattia è quasi raddoppiata negli ultimi trent’anni, per una maggiore longevità della popolazione e per una diagnosi sempre più precoce. E’ lo scenario descritto dalla Regione Liguria stamani a Genova in occasione della Giornata mondiale del diabete.

In Liguria i dati 2018 indicano 11.009 pazienti con diabete seguiti nell’Asl 1, 17.193 nell’Asl 2, 38.715 nell’Asl 3, 7.538 nell’Asl4 e 13.185 nell’Asl 5, senza contare le persone affette inconsapevoli di avere la patologia. (ANSA)