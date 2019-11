Aveva solo 49 anni

Lutto in città per la morte della psicologa Carla Pacini. Aveva 49 anni ed era malata da tempo. La sua figura era molto conosciuta nel mondo del volontariato locale per la sua collaborazione con i “Centro aiuto alla vita” e con la cooperativa sociale “Progetto città”. Lascia i genitori, i tre figli e tutti i parenti. I funerali si svolgeranno lunedì alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in san Domenico a Savona.