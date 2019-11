ACI: Male ad Ottobre i passaggi di proprietà delle auto, segno negativo anche per le radiazioni

Segno meno a ottobre per il mercato dell’usato delle quattro ruote rispetto allo stesso mese del 2018. I passaggi di proprietà delle autovetture, depurati dalle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno archiviato ad ottobre una variazione mensile negativa dell’1,5%. Per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 192 usate nel mese di ottobre e 158 nei primi dieci mesi dell’anno.

A fronte di un consistente calo delle prime iscrizioni di autovetture diesel (-14,9%), ad ottobre si registra una lieve diminuzione (0,4%), dei passaggi di proprietà di quelle alimentate a gasolio, che hanno incrementato di mezzo punto percentuale la propria quota sul totale (dal 48,4% di ottobre 2018 al 48,9% dello stesso mese del 2019).

Bene, viceversa, il bilancio dei passaggi di proprietà delle due ruote,che, al netto delle minivolture, ad ottobre hanno registrato una variazione mensile positiva dell’1,3%.

Nei primi dieci mesi dell’anno sono state rilevate, complessivamente, crescite dello 0,9% per le autovetture e dello 0,5% per tutti i veicoli, contro una flessione dello 0,2% per i motocicli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

Minima diminuzione ad ottobre delle radiazioni di autovetture che hanno messo a segno un calo mensile dello 0,1%. Il tasso unitario di sostituzione ad ottobre è stato pari a 0,88 (ogni 100 autovetture iscritte ne sono state radiate 88) ed a 0,78 nei primi dieci mesi dell’anno. In discesa anche le radiazioni di motocicli con un decremento mensile del 4,3%.

Nel periodo gennaio-ottobre 2019 le radiazioni hanno archiviato crescite complessive del 2,7% per le autovetture e del 2,1% per tutti i veicoli, a fronte di una flessione del 6,2% per i motocicli.

RADIAZIONI E USATO A OTTOBRE



RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)

OTT‘18 OTT’19 % OTT’18 OTT‘19 % AUTO 138.807 138.707 -0,1 307.222 302.553 -1,5 MOTO 11.386 10.902 -4,3 47.482 48.081 1,3 TUTTI I VEICOLI 163.684 163.852 0,1 394.209 390.504 -0,9

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA



QUOTA DI MERCATO VAR % MENSILE QUOTA DI MERCATO VAR % GEN-OTT

OTT ‘18 OTT ‘19 GEN-OTT ‘18 GEN-OTT ‘19 PRIME ISCRIZIONI BENZINA 43,3% 48,5% 18,5 35,4% 45,1% 26,7 DIESEL 43,1% 34,7% -14,9 52,3% 40,7% -22,8 PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE BENZINA 36,9% 36,8% -1,7 36,2% 35,2% -1,7 DIESEL 48,4% 48,9% -0,4 49,6% 51,3% 4,3

MINIVOLTURE BENZINA 30,1% 30,7% 2,1 30,2% 29,0% -4,1 DIESEL 59,5% 58,0% -2,4 58,6% 59,7% 1,7

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2019: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)



GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT TOTALE EURO 0 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 EURO 1 3,7 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 EURO 2 26,4 24,7 23,3 23,4 23,1 22,6 22,4 23,4 22,6 22,1 23,4 EURO 3 30,7 30,1 29,4 28,8 28,4 28,3 27,7 28,6 27,6 27,3 28,7 EURO 4 25,0 27,0 28,2 28,6 29,6 29,7 29,9 29,0 30,0 30,4 28,7 EURO 5-6 9,3 10,7 11,7 12,1 12,2 12,9 13,7 12,4 13,3 13,5 12,1 Non identificato 3,5 3,1 3,0 2,9 2,6 2,6 2,5 2,7 2,5 2,8 2,8

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Ottobre 2019)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI

Provincia 2018 2019 % 2018 2019 % AL (Alessandria) 961 993 3,4 2.369 2.333 -1,5 AT (Asti) 568 558 -1,8 1.249 1.202 -3,7 BI (Biella) 451 455 0,9 1.034 1.017 -1,7 CN (Cuneo) 1.643 1.617 -1,6 3.298 3.431 4,0 NO (Novara) 837 864 3,2 1.947 1.815 -6,8 TO (Torino) 5.397 4.898 -9,2 12.250 11.197 -8,6 VB (Verbania) 411 382 -7,0 812 830 2,2 VC (Vercelli) 491 519 5,7 951 894 -6,0 PIEMONTE 10.759 10.286 -4,4 23.910 22.718 -5,0 AO (Aosta) 489 611 25,0 738 756 2,4 VALLE D’AOSTA 489 611 25,0 738 756 2,4 BG (Bergamo) 2.921 2.734 -6,4 5.675 5.390 -5,0 BS (Brescia) 3.506 2.950 -15,9 7.041 6.494 -7,8 CO (Como) 1.999 1.755 -12,2 2.933 2.747 -6,3 CR (Cremona) 972 1.009 3,8 1.824 1.714 -6,0 LC (Lecco) 950 1.005 5,7 1.719 1.573 -8,5 LO (Lodi) 679 739 8,8 1.210 1.126 -6,9 MN (Mantova) 1.177 1.105 -6,1 2.153 2.123 -1,4 MI (Milano) 11.866 10.871 -8,4 14.664 13.729 -6,4 MB (Monza Brianza) 2.355 2.354 0,0 4.568 4.137 -9,4 PV (Pavia) 1.587 1.706 7,5 3.100 2.845 -8,2 SO (Sondrio) 467 522 11,8 965 997 3,3 VA (Varese) 2.759 2.399 -13,0 4.699 4.339 -7,7 LOMBARDIA 31.238 29.148 -6,7 50.551 47.214 -6,6 BZ (Bolzano) 1.982 1.687 -14,9 2.707 3.605 33,2 TN (Trento) 1.388 1.663 19,8 3.470 3.857 11,2 TRENTINO A.A. 3.370 3.350 -0,6 6.177 7.462 20,8 BL (Belluno) 621 650 4,6 1.043 1.053 1,0 PD (Padova) 2.204 2.238 1,6 4.638 4.416 -4,8 RO (Rovigo) 711 659 -7,3 1.287 1.234 -4,1 TV (Treviso) 2.525 2.594 2,7 4.477 4.328 -3,3 VE (Venezia) 1.779 1.815 2,0 4.051 3.819 -5,7 VR (Verona) 2.471 2.583 4,5 5.007 4.915 -1,8 VI (Vicenza) 2.874 2.858 -0,6 4.379 4.411 0,7 VENETO 13.185 13.396 1,6 24.882 24.177 -2,8 GO (Gorizia) 378 317 -16,1 683 718 5,1 PN (Pordenone) 1.028 1.127 9,7 1.684 1.761 4,6 TS (Trieste) 419 440 5,0 964 1.026 6,4 UD (Udine) 1.756 1.698 -3,3 2.898 2.977 2,7 FRIULI V.G. 3.581 3.582 0,0 6.229 6.482 4,1 GE (Genova) 1.396 1.465 4,9 3.264 3.090 -5,3 IM (Imperia) 373 417 11,7 1.007 1.045 3,8 SP (La Spezia) 345 325 -5,7 1.012 1.030 1,8 SV (Savona) 500 520 4,0 1.481 1.460 -1,5 LIGURIA 2.614 2.727 4,3 6.764 6.625 -2,1 BO (Bologna) 2.447 2.384 -2,6 4.822 4.481 -7,1 FE (Ferrara) 939 996 6,1 1.752 1.715 -2,1 FO (Forlì) 1.006 996 -0,9 2.000 1.966 -1,7 MO (Modena) 1.767 1.818 2,9 4.060 3.672 -9,6 PR (Parma) 1.008 1.100 9,1 2.463 2.413 -2,0 PC (Piacenza) 835 731 -12,5 1.544 1.457 -5,6 RA (Ravenna) 1.206 1.179 -2,2 1.980 2.038 2,9 RE (Reggio Emilia) 1.583 1.588 0,3 3.367 2.904 -13,8 RN (Rimini) 715 809 13,1 1.682 1.506 -10,5 EMILIA ROMAGNA 11.506 11.602 0,8 23.670 22.151 -6,4 NORD 76.742 74.703 -2,7 142.921 137.585 -3,7 AR (Arezzo) 723 789 9,1 1.744 1.862 6,7 FI (Firenze) 2.542 2.886 13,5 4.131 4.206 1,8 GR (Grosseto) 461 482 4,4 1.289 1.302 1,0 LI (Livorno) 521 638 22,4 1.500 1.451 -3,2 LU (Lucca) 719 719 0,0 1.887 1.762 -6,6 MS (Massa Carrara) 348 261 -25,1 871 780 -10,5 PI (Pisa) 745 782 4,9 1.989 1.929 -3,0 PT (Pistoia) 767 767 0,0 1.831 1.690 -7,7 PO (Prato) 453 443 -2,2 1.126 1.139 1,2 SI (Siena) 570 632 10,8 1.379 1.330 -3,6 TOSCANA 7.849 8.397 7,0 17.747 17.453 -1,7 PG (Perugia) 1.605 1.598 -0,5 3.633 3.616 -0,5 TR (Terni) 518 542 4,7 1.240 1.211 -2,3 UMBRIA 2.123 2.140 0,8 4.873 4.827 -0,9 AN (Ancona) 1.088 1.057 -2,8 2.384 2.277 -4,5 AP (Ascoli Piceno) 447 456 2,1 938 890 -5,1 FM (Fermo) 330 317 -3,9 832 816 -1,9 MC (Macerata) 658 651 -1,1 1.592 1.500 -5,8 PU (Pesaro e Urbino) 613 692 12,9 1.398 1.534 9,8 MARCHE 3.136 3.174 1,2 7.144 7.018 -1,8 FR (Frosinone) 971 990 2,0 2.586 2.500 -3,3 LT (Latina) 1.124 1.052 -6,4 2.973 3.149 5,9 RI (Rieti) 405 416 2,6 973 965 -0,8 RM (Roma) 10.004 11.036 10,3 22.061 22.878 3,7 VT (Viterbo) 839 791 -5,8 1.865 1.842 -1,2 LAZIO 13.343 14.285 7,1 30.458 31.335 2,9 CENTRO 26.451 27.996 5,8 60.222 60.633 0,7 AQ (L’Aquila) 607 608 0,2 1.500 1.550 3,3 CH (Chieti) 910 865 -5,0 1.936 1.844 -4,7 PE (Pescara) 575 695 20,9 1.443 1.567 8,6 TE (Teramo) 692 646 -6,7 1.471 1.542 4,8 ABRUZZO 2.784 2.814 1,1 6.350 6.503 2,4 CB (Campobasso) 389 434 11,5 1.231 1.218 -1,0 IS (Isernia) 203 190 -6,6 467 460 -1,5 MOLISE 592 623 5,3 1.698 1.678 -1,2 AV (Avellino) 687 719 4,6 2.027 2.015 -0,6 BN (Benevento) 496 483 -2,7 1.396 1.408 0,9 CE (Caserta) 1.926 1.583 -17,8 4.539 4.593 1,2 NA (Napoli) 4.765 4.838 1,5 13.522 14.396 6,5 SA (Salerno) 1.879 1.853 -1,4 5.613 5.477 -2,4 CAMPANIA 9.753 9.476 -2,8 27.097 27.888 2,9 BA (Bari) 2.619 2.392 -8,7 6.361 6.561 3,1 BT (Barletta Andria Trani) 790 715 -9,5 1.916 2.027 5,8 BR (Brindisi) 703 868 23,4 2.162 2.217 2,6 FG (Foggia) 1.143 1.112 -2,7 3.324 3.569 7,4 LE (Lecce) 1.763 2.137 21,2 4.043 4.165 3,0 TA (Taranto) 1.026 1.240 20,8 3.060 3.102 1,4 PUGLIA 8.044 8.463 5,2 20.866 21.642 3,7 MT (Matera) 369 417 12,9 997 1.043 4,6 PZ (Potenza) 664 706 6,3 1.881 1.886 0,3 BASILICATA 1.033 1.122 8,6 2.878 2.929 1,8 CZ (Catanzaro) 535 503 -6,0 1.688 1.808 7,1 CS (Cosenza) 1.081 913 -15,5 3.390 3.368 -0,7 KR (Crotone) 194 169 -12,7 693 786 13,4 RC (Reggio Calabria) 746 621 -16,7 2.413 2.591 7,4 VV (Vibo Valentia) 190 192 0,8 710 763 7,4 CALABRIA 2.746 2.398 -12,7 8.894 9.315 4,7 AG (Agrigento) 737 785 6,5 1.925 2.028 5,3 CL (Caltanissetta) 366 451 23,3 1.222 1.177 -3,7 CT (Catania) 1.570 1.659 5,7 5.881 6.338 7,8 EN (Enna) 271 256 -5,4 726 809 11,5 ME (Messina) 985 956 -3,0 2.825 3.008 6,5 PA (Palermo) 1.630 1.860 14,1 5.243 5.777 10,2 RG (Ragusa) 569 527 -7,4 1.643 1.677 2,1 SR (Siracusa) 673 658 -2,2 2.094 2.209 5,5 TP (Trapani) 591 790 33,6 2.156 2.310 7,2 SICILIA 7.392 7.942 7,4 23.715 25.335 6,8 CA (Cagliari) 850 885 4,1 2.151 2.140 -0,5 NU (Nuoro) 357 453 26,9 1.240 1.193 -3,8 OR (Oristano) 288 298 3,5 870 863 -0,8 SS (Sassari) 1.237 987 -20,2 2.708 2.870 6,0 SU (Sud Sardegna) 538 544 1,2 1.835 1.979 7,9 SARDEGNA 3.270 3.168 -3,1 8.804 9.046 2,7 SUD E ISOLE 35.614 36.008 1,1 100.302 104.335 4,0

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia