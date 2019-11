Tragedia di Quargnento, Calleri: “Come troppo spesso accade, ci ritroviamo ad esprimere il nostro cordoglio per la perdita di membri delle forze dell’ordine”

“Al di là delle ragioni, che nello specifico, dovranno essere chiarite dalla magistratura, ogni loro intervento è potenzialmente pericoloso e spesso, la riconoscenza delle istituzioni si esaurisce nelle commemorazioni“

Gerolamo Calleri, consigliere di minoranza ad Albenga, commenta la tragedia di Quargnento: “Come troppo spesso accade, ci ritroviamo ad esprimere il nostro cordoglio per la perdita di membri delle forze dell’ordine impegnati nel loro servizio“. Gerolamo Calleri, consigliere di minoranza ad Albenga, interviene dopo la tragedia di Quargnento.

“Al di là delle ragioni, che nello specifico, dovranno essere chiarite dalla magistratura, ogni loro intervento è potenzialmente pericoloso e spesso, la riconoscenza delle istituzioni si esaurisce nelle commemorazioni. Lo stato dovrebbe avere chiaro il valore di questi suoi eroi con dotazione di mezzi e gratifiche economiche, adeguati alla loro esposizione al pericolo e al sacrificio delle loro famiglie“.

“Con quella che oggi sembra una lucida profezia, il nostro ex concittadino Nino Candido, portato via dall’esplosione con i suoi due colleghi, in un recente post si domandava quanto valga la vita dei pompieri, che lavorando in silenzio hanno imparato a morire senza fare troppo rumore“.