Tre incontri sul tema “Comunicare la Reputazione” nelle sedi di Savona. Imperia e La Spezia della Camera di Commercio

Saranno tre incontri

“Comunicare la Reputazione”. E’ il tema di tre incontri, programmati nelle sedi di Savona. Imperia e La Spezia della Camera di Commercio, organizzati dall’Alleanza delle Cooperative e accreditati dall’Ordine dei Giornalisti. Gli incontri si svolgeranno lunedì 4 novembre a Savona, martedì 5 novembre a Imperia e venerdì 8 novembre alla Spezia, sempre con orario 9,30-13.

L’iniziativa, affidata all’esperto in comunicazione Luca Aschei, si inserisce nel quadro della legalità in impresa e del contrasto alla falsa cooperazione. “Tra gli obiettivi di questa nuova rassegna di incontri – spiega Rosangela Conte, responsabile per Legacoop Liguria del progetto – vogliamo condurre i partecipanti all’uso consapevole della comunicazione del proprio contesto operativo e delle proprie attività; permettere agli stakeholders interni ed esterni di essere decifrati nella maniera corretta; conoscere le cooperative e riconoscerle”.

Gli incontri saranno modulati seguendo le indicazioni che sono nel nuovo bilancio sociale obbligatorio. Le tecniche utilizzate consentiranno di utilizzare alcuni strumenti e mappe concettuali che aiutino le cooperative e i professionisti a focalizzare come comunicare cosa, rendendo più facile anche “leggere” in maniera corretta il lavoro sul territorio e le sue ricadute.

Tra gli argomenti sviluppati, le tecniche elaborazione cooperativa del testo, l’elaborazione di idee creative in gruppo, il metodo del cooperative learning, lo sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e relazionali. Info e iscrizioni (massimo 25 partecipanti ad evento) alla mail alleanzacooperativeliguria@gmail.com