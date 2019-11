Maltempo, Giampedrone: “Attenzione Lunedì per il rischio mareggiate”

Il vento dovrebbe aumentare in serata – ha sottolineato Giampedrone – e avremo un avviso specifico per vento e mare soprattutto nel Levante tra Portofino e Sarzana nel pomeriggio”

Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che segue la situazione maltempo sulla Liguria dalla sala operativa della Protezione civile. “Il vento dovrebbe aumentare in serata – ha sottolineato Giampedrone – e avremo un avviso specifico per vento e mare soprattutto nel Levante tra Portofino e Sarzana nel pomeriggio”. Il 29 ottobre 2018 una potente mareggiata con onde alte fino al 10 metri, favorita dallo scirocco girato a Libeccio, ha letteralmente divorato la strada che collega Portofino a Santa Margherita mentre nei porticcioli vicini ha sbattuto yacht anche di notevoli dimensioni sulla strada dei lungomare. (ANSA)