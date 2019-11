Calcio, Serie D: Savona e Vado in campo per rivedere la luce

Momento difficile per il calcio savonese

Momento delicato per il calcio savonese di Serie D. Savona e Vado sono in forte difficoltà e la classifica comincia a preoccupare. Sembra non avere fine il momento negativo degli “Striscioni” alle prese con un momento estremamente delicato descritto dai numeri: tre sconfitte consecutive, obiettivi completamente ribaltati rispetto a inizio stagione e una situazione ambientale decisamente complicata. Difficile immaginare come una squadra attualmente sfiduciata possa trovare lo slancio giusto per lasciarsi alle spalle un momento pessimo e ripartire con l’orizzonte provvisorio della salvezza. La classifica vede la squadra di De Paola in piena zona rossa a sole due lunghezze dalla zona retrocessione. Contro il Borgosesia sarà vitale fare punti, magari vincere, per dare un segnale di compattezza e fiducia. I piemontesi, tolta la sconfitta nel recupero di mercoledì a Sanremo hanno uno score rispettabile: 4 punti nelle ultime due gare, due sole sconfitte in nove gare ed un successo sul favorito Prato che ha fatto morale. “Niente stravolgimenti ma voglio in campo solo gente motivata”, ha detto Luciano De Paola, allenatore del Savona. Contro i piemontesi confermati in difesa Ghinassi, Castellana e Tissone; non convocati Lo Nigro e Fricano.

I PRECEDENTI

Vittorie Savona: 4 (ultima nel dicembre 2001 in Serie D)

Pareggi: 3

Vittorie Borgosesia: 0

Situazione difficile anche per il Vado che con tre sconfitte consecutive sembra aver disperso l’entusiasmo per la vittoria nel derby contro il Savona di un mese fa. La squadra di Tarabotto ha dovuto fare i conti nelle ultime settimane con diverse assenze soprattutto nel reparto difensivo e con il rendimento di alcuni “big” al di sotto delle aspettative. E’ urgente svoltare per riprendere la corsa salvezza attualmente complicata da un Bra che sembra aver trovato le giuste contromisure e un Verbania nuovamente competitivo. Contro il Seravezza l’impegno si annuncia molto difficile. La squadra toscana è la compagine che ha pareggiato di più finora (ben 5 segni “X”), ed ha un equilibrio ben preciso descritto dalle cifre, non segna molto- solo 6 reti- ma subisce altrettanto poco- 8 reti incassate-, non vince da 4 gare ma ha fermato Caronnese, Prato e Fezzanese. Disastroso il cammino esterno della squadra vadese che ha conquistato un solo punto sul campo del Ligorna perdendo nettamente tutte le altre sfide. In Toscana sarà disponibile Castaldo, in dubbio Pesce. Fischio d’inizio alle 14.30

SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 10° GIORNATA ORE 14.30

Chieri-Casale

Caronnese-Fezzanese

Fossano-Bra

Ligorna-ForteQuerceta

Prato-Lucchese

Sanremese-Ghivizzano

Savona-Borgosesia

Seravezza-Vado

Verbania-Lavagnese