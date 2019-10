Liguria, sono 146 mila gli stranieri presenti

L’albanese è la nazionalità più rappresentata

Secondo i dati diffusi da Istat su elaborazioni CGIL in Liguria sono presenti 146 mila stranieri: il 79% di essi (115 mila) è originaria di Paesi non appartenenti all’Unione Europea e il 21% (31 mila) sono cittadini comunitari. L’albanese è la nazionalità più rappresentata con 22 mila unità, seguita dall’Equador (18 mila), Marocco (15 mila), Cina (6 mila) e Ucraina (5 mila). Il 56% degli stranieri extracomunitari in Liguria si concentra nella provincia di Genova, seguito dal 17% in provincia di Savona, 15% a Imperia e 12% alla Spezia. Quasi la metà, il 47%, è in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari, il 27% per lavoro, il 19% perché richiedente asilo o motivi umanitari, il 3% per motivi di studio e il 4% per altre ragioni.