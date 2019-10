Savona, inaugurata la nuova sede di CasaPund in Via San Lorenzo

Presenti le forze dell’ordine e gruppi antifascisti con bandiere e striscioni

Si è svolta senza scontri o tensione l’inaugurazione della sede di CasaPound in Via San Lorenzo nel quartiere di Villapiana a Savona. La zona, presidiata dalle forze dell’ordine fin dalle 16.30, è stata chiusa al traffico in attesa dell’inaugurazione che si è svolta alle 18, non sono mancate le polemiche da parte dei cittadini del quartiere rimasti isolati.

Parallelamente si è tenuto un presidio del movimenti antifascisti della città che hanno esposto bandiere e striscioni contro l’inaugurazione.