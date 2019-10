Giustenice, camminata con “gli amici a quattro zampe” e castagnata

Il percorso di circa 3 km, interamente segnalato e con la presenza di più accompagnatori, non presenta nessuna difficoltà

È tutto pronto, a Giustenice, per la seconda edizione della manifestazione denominata “Quattro passi con gli amici a quattro zampe” e per la castagnata dei Bambini, che si svolgerà domenica 27 ottobre.

La Polisportiva di Giustenice “Stefano Agnese”, con il patrocinio del Comune, propone un’esperienza unica da vivere con il proprio amico a quattro zampe. Si tratta di una camminata, non competitiva, di circa 3 Km in compagnia del proprio cane lungo i sentieri panoramici di Giustenice”. “Durante l’evento di domenica l’obbiettivo sarà semplicemente quello di fare una passeggiata tutti insieme ed avrà anche la finalità di fare conoscere, al maggior numero di persone, le potenzialità del nostro territorio che sono ottime in materia di outdoor e vanno quindi promosse nel migliore dei modi. Il percorso, inoltre, offre nella sua interezza splendidi scorci di vista su Monte Carmo, la Val Maremola e sul mare. Un ringraziamento va a tutto il direttivo della Polisportiva di Giustenice e ai volontari per il lavoro profuso in questa manifestazione” afferma il sindaco Mauro Boetto.

Il percorso di circa 3 km, interamente segnalato e con la presenza di più accompagnatori, non presenta nessuna difficoltà ed è adatto a chiunque. Il ritrovo è previsto per le ore 10,30 di domenica 27 ottobre presso il centro polisportivo di Giustenice sito sotto la Piazza Vittorio Veneto (Piazza del Comune), con partenza della camminata alle 11.00.

Alla camminata possono prendere parte tutti i cani di qualsiasi razza e taglia; ogni animale può essere accompagnato anche da più persone, così come ogni padrone può portare più di un cane. Sono obbligatori: il collare, il guinzaglio, sacchetti per la raccolta di eventuali deiezioni del proprio cane ed eventuale museruola (da tenere con se). Al momento dell’iscrizione verranno consegnati dei gadget. per eventuali informazioni e prenotazioni contattare il n° 3381617759 (segreteria Polisportiva di Giustenice).

La giornata continuerà alle ore 12,30 con la castagnata dei bambini, organizzata dai genitori dei bambini di Giustenice: vi saranno momenti di animazione, intrattenimento e giochi per tutti. Oltre alle caldarroste, cotte a regola d’arte, si potranno gustare alcuni piatti tipici dell’entroterra ligure, polenta, pennette, focaccine, panini con salsiccia e dolci a volontà.

Insomma una grande festa, il cui ricavato servirà per acquistare presidi scolastici da donare alla scuola materna e primaria di Giustenice. Gli stand saranno aperti anche in caso di maltempo in quanto la manifestazione si terrà al coperto sotto la tensostruttura comunale.