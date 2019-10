Meteo, attenzione massima sull’evoluzione del tempo

Intorno all’ora di pranzo atteso un bollettino ARPAL di aggiornamento

Sarà un fine settimana all’insegna del maltempo quello che attende la Liguria. L’allerta gialla emessa ARPAL nella giornata di ieri rimarrà in vigore finoalla mezzanotte di oggi ma un peggioramento più marcato è atteso proprio per la giornata di Domenica quando il livello dell’allerta potrebbe essere innalzato. Ieri pomeriggio in corrispondenza dello specchio acqueo antistante Varazze e Cogoleto, una tromba marina ha fatto la sua comparsa senza creare problemi ma sicuramente un segno tangibile del peggioramento del meteo in atto in queste ore. I previsori ricordano che ad allarmare, più che la quantità di acqua attesa, sono gli effetti al suolo su terreno e corsi d’acqua già resi saturi dall’importante ondata di maltempo di martedì scorso che ha interessato in modo particolare la costa tra Genova e Savona con epicentro tra il ponente genovese e i comuni di Arenzano e Cogoleto, dove proprio ieri mattina sono caduti 80 mm di pioggia.

Il grado di allerta che verrà emesso nel prossimo bollettino ARPAL atteso per l’ora di pranzo, mantiene un elevato livello di incertezza anche per tutte le attività, manifestazioni ed eventi previsti per Domenica. Dalle gare di calcio di Serie D e dei tornei dilettantistici a Sampdoria-Roma in programma alle 15. Tutto dipenderà dalle valutazioni che verranno compiute in mattinata e che si tradurranno in una previsione da cui dipenderà tutto.

foto: primocanale.it