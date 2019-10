M5S, Bruzzone (Lega): “da Grillo un insulto agli anziani che hanno costruito la nostra terra, vada via da Genova”

“Quanto dichiarato da Beppe Grillo non è una provocazione,

ma un insulto ai nostri anziani. Sono inorridito dalle sue affermazioni:

con tutto quello che hanno fatto i nostri padri e i nostri nonni per

Genova, per liberare, far crescere e rendere grande la città, costruendo e

consolidando l’economia del territorio, i nostri anziani meritano un

riconoscimento, altro che togliere loro il diritto di voto. Ecco perché

Grillo non merita di vivere a Genova, se la pensa così è meglio che se ne

vada: e mi meraviglio che i suoi alleati del Partito Democratico siano

silenti e addormentati su questa tematica, dovrebbero essere i primi a

manifestare dissenso e preoccupazione per la gravità delle sue parole. È

questa la posizione del Movimento 5 Stelle? Gli anziani meritano rispetto,

devono essere aiutati e sostenuti, non derisi e insultati come fatto da

Grillo, che non è degno di abitare a Genova e in Liguria”.

Lo dichiara in una nota Francesco Bruzzone, senatore ligure della Lega.