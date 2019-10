“Buio Pesto”, Domenica 27 Ottobre il Concertone in favore di ANPAS

Evento benefico dalle 17 alle 20 al RDS Stadium di Genova

Sarà l’evento clou della collaborazione stretta tra ANPAS Liguria ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE e i “Buio Pesto” di Massimo Morini. Il Concertone benefico all’ Rds Stadium di Genova è stato presentato questa mattina da Massimo Morini in diretta a Radio 104 Savon Sound: “E’ il 19° che facciamo. Ogni anno è diventato un appuntamento fisso. Eseguiremo il nostro repertorio insieme ad Arisa con cui ho visto due Festival di Sanremo e Elio, entrambi si cimenteranno con frasi in lingua genovese. Il concerto sarà dalle 17 alle 20 per permettere al pubblico di rientrare a casa con tranquillità. L’utile netto andrà ad Anpas che destinerà i fondi a chi ne ha bisogno. Il biglietto costa 12 euro e si può comprare in 30 punti vendita in tutta la Liguria ma è possibile anche ordinarli via internet. Per ogni informazione: www.buiopesto.it/rds-stadium“