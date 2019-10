Lunardon e Righello (Pd):, Funivie S.p.a. “Siamo soddisfatti che il Ministro De Micheli abbia avviato un confronto con le parti sociali e il territorio”

“In questi giorni ci siamo fatti portavoce, presso il Mit, della situazione dei lavoratori dell’azienda ligure”

” Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci ha comunicato pochi minuti fa che, a breve, convocherà a Roma un tavolo con i sindacati e le istituzioni locali, per discutere della crisi di Funivie Spa Savona. In questi giorni ci siamo fatti portavoce, presso il Mit, della situazione dei lavoratori dell’azienda ligure. Siamo soddisfatti che il Ministro De Micheli abbia raccolto questa richiesta e si sia immediatamente attivata per avviare un confronto con le parti sociali e il territorio“.Concludono Righello e Lunardon