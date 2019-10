“Crisi Complessa” una panoramica economica ma non solo del territorio Savonese, ne ha parlato a Radio 104 Mimmo Lombezzi

Giornalista di razza, ha realizzato questo lavoro insieme a Mario Molinari con la collaborazione di Giovanna Servettaz e Tatti Sanguineti

Per tre decenni, dagli anni ’60 – quelli del boom economico- a metà anni ’80, una delle locomotive dello sviluppo industriale del nostro paese era il cosiddetto “Triangolo industriale” i cui tre vertici corrispondevano alle città di Torino, Milano, Genova dove gruppi come Fiat, Ansaldo e Breda avevano dato vita ad una concentrazione territoriale di attività produttive. Gli effetti furono non solo la creazione di posti di lavoro con il conseguente incremento del reddito dei cittadini e quindi del benessere, ma anche il volano di una nuova geografia sociale ed economica. Oggi, quella storia è lontana. Il Triangolo, da equilatero è divenuto scaleno e la crisi economica ha scavato un solco di povertà e di decrescita, non certo felice. Anche e soprattutto in provincia di Savona. “Crisi complessa” è il titolo del documentario realizzato dal giornalista Mimmo Lombezzi, inviato di guerra in Iraq e autore di fortunate trasmissioni come “Storie di confine” trasmesso da Rete 4, e Mario Molinari con la collaborazione di Giovanna Servettaz e Tatti Sanguineti che evrrà presentato Giovedì alle 21 al “Teatro Chebello” di Cairo Montenotte.

“Il lavoro nasce nel momento in cui Savona è stata dichiarata Area di Crisi Complessa-ha detto in diretta ai microfoni di Radio 104 a “This Morning”, il giornalista Mimmo Lombezzi- ed è stato lanciato soprattutto su iniziativa dei sindacati, e parla di questo piano di rilancio che prevedeva un investimento di 40 milioni e che avrebbe toccato una ventina di comuni allo scopo di far uscire queste zona dalla crisi industriale. Il titolo racconta qualcosa di molto più ampio: crisi complessa allude anche ad una mutazione demografica, prosegue Lombezzi, al fatto che la Liguria è diventata la regione più vecchia d’Europa se non del mondo, alle prese con l’emigrazione giovanile e al distacco tra entroterra e costa. Quello che abbiamo fatto in questo anno e mezzo di lavoro è stato non solo raccontare una crisi industriale di una provincia con una gloriosa storia anche operaia e sindacale ma anche il declino generale che la colloca oggi come ultima o penultima provincia del Nord Italia”.

“Non volevamo però fare un documentario solo sulla povertà o l’impoverimento- prosegue Mimmo Lombezzi– ma anche un ritratto del territorio raccontando il fascino della Valbormida e dell’entroterra ligure con le sue caratteristiche. Abbiamo fatto una serie di ritratti di paesi con questo intento”.

Il lavoro va alla radice dei problemi e pone interrogativi: “Perchè e stato varato solo dopo 3 anni il piano di rilancio? Al momento solo due aziende hanno ricevuto un finanziamento. La prima cosa da fare è sburocratizzare, e’ stato lanciato un piano di finanziamento talmente complicato e pesante in termini burocratici che ha fatto fuggire un sacco di aziende da 115 ne sono rimaste 15 e di queste 15 solo due hanno ottenuto il finanziamento. Perchè nessuno della classe politica ha levato la voce contro tutto ciò? E’ quello che noi abbiamo fatto con questo documentario”.

Pressante il tema delle infrastrutture: “Il turismo potrebbe essere un settore trainante ma mancano le infrastrutture, la delusione dei sindacati e confindustria è stato proprio su questo punto. Ed è un problema enorme non solo per questo settore ma anche per i piccoli commercianti che devono raggiungere i luoghi di turismo e quindi di traffico per vendere i loro prodotto. In una realtà strozzata come la Liguria questo diventa un’elemento di paralisi per tutta la regione. Il Terzo Valico va fatto nel senso che, ormai la montagna è stata sventrata, c’è un problema effettivo di sblocco dei collegamenti del Porto di Genova ed è un’opera necessaria, per Savona posso però dire che il lavoro più urgente è la superstrada di Vado perchè con l’apertura della piattaforma e l’arrivo dei tir il problema della viabilità sarà ancora più pesante. I cantieri per i lavori apriranno, ma come mai non si è pensato prima ad aprirli? E’ una responsabilità che non riguarda solo l’attuale amministrazione regionale ma anche le precedenti”.

Infine: “Savona è una metafora della situazione nazionale, così come qui si è aspettato a spendere 40 milioni di euro più di tre anni, così è successo a livello nazionale con i fondi europei. Le aree di crisi compelssa in Italia sono 18 e quella savonese paradossalmente è messa meglio di altre come ad esempio in Sicilia a Gela, dove sono state stanziate cifre molto più grandi finora mai spese“.