Alice Salvatore (M5S):”I liguri sono del tutto insoddisfatti del servizio ferroviario della Regione”

Caos Treni. Parla Alice Salvatore del M5C: “I liguri sono del tutto insoddisfatti del servizio ferroviario della Regione – pendolari, che oggi stesso sono stati ricevuti in Regione, continuano a patire ritardi, cancellazioni, convogli spesso sporchi e con aria condizionata e/o riscaldamento malfunzionanti. Ma non solo: abbiamo chiesto all’assessore Berrino per quale motivo non siano state ancora inflitte le penali alla società Trenitalia Spa per i ben noti disservizi degli ultimi mesi. E abbiamo domandato anche perchè non sia stato ancora convocato il Tavolo per ridiscutere il contratto di servizio siglato a gennaio 2018 per garantire non solo un miglior servizio, ma anche il rispetto dei tempi e le relative modalità di erogazione di un equo indennizzo all’utenza, in termini di bonus abbonamenti”.

“Nel Contratto di servizio stipulato tra Regione Liguria e Trenitalia Spa emergono molte criticità, tra cui quella che riteniamo gravissima: all’atto della stesura, infatti, non è stato minimamente tenuto in considerazione l’aumento del chilometraggio a seguito del completamento del Nodo ferroviario. A tempo debito, avevamo segnalato queste e altre problematiche, consigliando alla Giunta di stipulare un contratto più soddisfacente per tutti, che rispondesse soprattutto alle reali esigenze dei pendolari liguri. Siamo stati ignorati e i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti: disservizi continui che non sono ledono i diritti dei viaggiatori, ma arrecano anche un grave danno d’immagine alla nostra regione”.

“Rinnoviamo dunque il nostro invito: l’assessore Berrino convochi il tavolo con Trenitalia e rimetta in discussione il contratto firmato nel 2018 perché così com’è non va bene!”.