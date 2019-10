Avviso di selezione pubblica per la locazione di alcuni locali di Palazzo Oddo

Si tratta di 3 magazzini al piano terra

È stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per assegnazione in locazione dei locali situati al piano terra e piano quarto di Palazzo Oddo ad uso commerciale/espositivo/turistico-ricettivo. Si tratta di 3 magazzini al piano terra (lotto 1/2/3) e tre appartamenti al quarto piano (lotto 4). Le offerte potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 ottobre e l’apertura delle buste avverrà venerdì 25 ottobre alle ore 11 a Palazzo Oddo.

La segreteria della Fondazione G.M. Oddi è disponibile per informazioni con il seguente orario: dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18; Il plico potrà essere consegnato a mano o a mezzo servizio postale all’indirizzo della fondazione: Fondazione Gian Maria Oddi Via Roma 58 17031 Albenga. La gara sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al canone mensile di locazione a base d’asta indicato nel bando, con esclusione automatica delle offerte pari o in ribasso.