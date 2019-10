Bruce Springsteen e Steven Spielberg in vacanza in Liguria?

Atterrati ieri al “Colombo” di Genova, hanno raggiunto lo yacht ancorato al Porto Vecchio

Steven Spielberg con Bruce Springsteen sono in vacanza insieme in Liguria. Accompagnati rispettivamente dal cane e dalla moglie sono atterrati all’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova nella giornata di ieri a bordo di un jet privato. Dallo scalo, i due hanno raggiunto via mare lo yacht di oltre 70 metri che li attendeva nel Porto Vecchio di Genova sul quale sono partiti per una crociera.

(Foto si viaggia.it)