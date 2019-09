Piaggio Aerospace, l’assessore Benveduti: “Richiediamo a gran voce la definizione di un progetto a lungo termine, che rilanci l’azienda e il comparto della Difesa”

E il commento a seguito della sottoscrizione del contratto annuale da un milione di euro di Piaggio Aerospace per la manutenzione di due velivoli P180 in dotazione all’Arma dei Carabinieri

“Ogni euro di fatturato in questo momento è importante per contribuire a sostenere la nostra eccellenza aeronautica“. È il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a seguito della sottoscrizione del contratto annuale da un milione di euro di Piaggio Aerospace per la manutenzione di due velivoli P180 in dotazione all’Arma dei Carabinieri presso il Raggruppamento aeromobili dell’aeroporto di Pratica di Mare, in provincia di Roma.

“Tuttavia – aggiunge Benveduti -, dopo anni di declino e totale assenza di visione strategica e progettuale da parte dei competenti Ministeri dello Sviluppo economico e della Difesa, richiediamo nuovamente a gran voce la definizione di un progetto a lungo termine, che rilanci l’azienda e il comparto della Difesa su moderni binari di sviluppo industriale. Per ora dai ministeri il solito imbarazzato silenzio. Speriamo non sia segno di ulteriore incapace se non dannosa passività“.