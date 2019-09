“Fattorie Aperte”, l’Assessore regionale Mai: “Saranno circa 50 le aziende ad aderire in Liguria per avvicinare i cittadini alle nostre produzioni agricole”

Nel fine settimana sarà possibile visitare le aziende aderenti e partecipare ai numerosi laboratori organizzati.

Ritorna, sabato 28 e domenica 29, Fattorie Aperte, l’iniziativa di Regione Liguria per avvicinare bambini e famiglie al mondo della produzione agricola e zootecnica e della pesca. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, Stefano Mai.

“Saranno circa 50, tra fattorie e ittiturismi, le aziende ad aderire in Liguria per avvicinare i cittadini alle nostre produzioni agricole e ittiche, ma anche alla meraviglia del nostro territorio – dichiara l’assessore Mai -. Far scoprire ai nostri cittadini, soprattutto ai bambini, questo mondo, è fondamentale”.

Nel fine settimana sarà possibile visitare le aziende aderenti e partecipare ai numerosi laboratori organizzati. “Vogliamo che i cittadini “tocchino con mano” – prosegue l’assessore Mai -. Si potranno riscoprire la nostra storia e le nostre tradizioni. Si parla dell’identità ligure”.

Tutte le aziende aderenti e i laboratori sono consultabili sul sito www.lamialiguria.it

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019.