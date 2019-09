E’ accaduto stanotte

Incidente questa notte a Savona. Un’auto ha urtato uno spartitraffico per cause da accertare, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militi dell’emergenza sanitaria. L’uomo di circa 50 anni e in stato di alterazione alcolica è stato accompagnato in Questura dalla Polizia in quanto è andato in escandescenza dopo aver rifiutato di fornire i documenti.