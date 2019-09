Pupi Avati a Radio104 SavonaSound: “Il Signor Diavolo è un film a cui sono molto legato”

La trama de “Il Signor Diavolo” è la storia di un giovane funzionario ministeriale, Furio Momenté, che viene convocato dal suo superiore per una questione delicatissima…

C’è tutto nella lunghissima e luminosa carriera di Pupi Avati. La televisione, la scrittura, il cinema: dall’horror alla commedia e ritorno. Sono decine i capolavori che il celebre regista bolognese ha griffato, dal suo esordio nel 1968 con “L’uomo di Satana”, all’ultimo lavoro “Il Signor Diavolo” uscito nelle sale lo scorso giugno, passando per titoli celeberrimi come “La casa delle finestre che ridono” (1976); “Tutti defunti….tranne i morti” (!977); “Ultimo minuto” (1987) ambientato nel mondo del calcio; “L’Arcano Incantatore” (1996) con uno strepitoso Stefano Accorsi e Carlo Cecchi, Pupi Avati ha raccontato con la sua arte la natura umana e i sentimenti che la animano.

Pupi Avati è stato ospite sabato sera al Teatro “Osvaldo Chebello”, intervistato dal giornalista savonese Tatti Sanguneti, per raccontare aneddoti, storie, curiosità e per presentare “Il Signor Diavolo”. Ai microfoni di “This Morning” condotto da Katia Orengo e Chiara Giuria su Radio104SavonaSound ha spiegato: “Faccio questi viaggi per raccontare un po’ di me e per presentare questo film a cui sono molto legato”. Tra gli interpreti c’è Alessandro Haber: “E’ sempre magnifico, è il miglior attore che abbiamo in Italia. I suoi personaggi contengono sempre una dismisura, un eccesso. E’ talentuosissimo di suo, rendendo verosimili anche personaggi paradossali”. C’è anche un cameo particolare nella pellicola, Iskra Menarini, cantante italiana nota per l’interpretazione video e vocale di “Attenti al lupo”. “E’ stata vicina a Lucio, è una grandissima cantante e persona di enorme talento e umiltà“. Pupi Avati è stato molto amico di Lucio Dalla con cui condivise gli esordi musicali dal 1959 al 1962 nella band Doctor Dixie Jazz Band.

La trama de “Il Signor Diavolo” è la storia di un giovane funzionario ministeriale, Furio Momenté, che viene convocato dal suo superiore per una questione delicatissima. In Veneto, un minore ha ucciso un coetaneo convinto di uccidere il diavolo. Per motivi elettorali la questione va trattata in modo da evitare scandali. La madre della vittima è molto potente e, da sostenitrice della causa della maggioranza politica, ha cambiato opinione assumendo una posizione assai critica nei confronti della Chiesa e di chi politicamente la supporta. Il compito di Momenté è quindi quello di evitare un coinvolgimento di esponenti del clero nel procedimento penale in corso. Durante il lungo viaggio in treno, Momenté legge i verbali degli interrogatori condotti dal giudice istruttore, a partire da quello del piccolo assassino, Carlo. La realtà che comincia a dispiegarglisi davanti è complessa e sinistra, ma le cose, una volta che si troverà sul posto, si dimostreranno ben peggiori.