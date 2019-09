Savona, i benefici di Costa Crociere portano alla città 700 posti di lavoro e quasi un milione di crocieristi

Savona è stato confermato Home Port di Costa fino al 2044 con un investimento di oltre 20 milioni di euro, attestandosi come quinto porto italiano e nono del Mediterraneo.

Tre miliardi e mezzo e 17.000 posti di lavoro. Sono questi i dati emersi dallo studio realizzato da Deloitte & Touche, in sinergia con le Università di Genova e Università di Amburgo sull’impatto economico che Costa Crociere ha in Italia. Ovviamente è la Liguria, dove la compagnia di navigazione ha sede, a beneficiare delle maggiori ricadute con 511 milioni di euro e oltre 3.000 posti di lavoro creati. Per quanto riguarda Savona, Home Port di Costa dal 1996, i dati del 2018 parlano di 850.000 mila passeggeri movimentati e di 125 milioni di euro di impatto economico e 700 posti di lavoro. Se ne è parlato questa mattina al 59° Salone Nautico di Genova nell’ambito dei Forum organizzati parallelamente alla kermesse che si chiuderà domani. All’incontro erano presenti la Sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio; il Sindaco di Genova, Marco Bucci; l’assessore regionale Ilaria Cavo; il sottosegretario alle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Traversi e altre personalità del settore.

Il settore e le prospettive di sviluppo per la Città della Torretta sono destinate a crescere in quanto con l'arrivo di Costa Smeralda a partire da fine novembre, i porti di Savona e La Spezia potranno beneficiare della presenza di migliaia di turisti tutte le settimane.