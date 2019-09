Incontro tra la consigliere comunale Saccone e il parlamentare Lollobrigida sul futuro di Savona

La consigliera ha approfittato dell’occasione per illustrare all’On. Lollobrigida le proposte per far fronte alle numerose emergenze della città della Torretta.

Ieri sera la consigliera di Savona Simona Saccone ha incontrato il capogruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, nell’occasione c’è stata la possibilità di parlare del futuro di Savona e della crescita di Fratelli d’Italia in città.

La consigliera ha approfittato dell’occasione per illustrare all’On. Lollobrigida le proposte per far fronte alle numerose emergenze della città della Torretta. Si è parlato anche delle elezioni regionali e delle successive elezioni comunali dove il partito guidato da Giorgia Meloni vuole essere non solo presente, ma protagonista riportando i successi e le percentuali che oggi ha nel Paese.

“Sono anni che mi occupo del territorio e le proposte che ho portato all’Onorevole Lollobrigida – dichiara la consigliera Simona Saccone – sono frutto dell’ascolto e del dialogo con i cittadini. Fratelli d’Italia ha grandi margini di crescita nella città proprio per la sua coerenza e, soprattutto, per il continuo e costante ascolto delle esigenze dei savonesi”.

Il Capogruppo alla Camera si è dimostrato molto attento ed ha portato la sua esperienza personale di amministratore dando consigli alla giovane, ma determinata consigliera di Fratelli d’Italia.

Simona Saccone si trovava a Roma per seguire i lavori ad ‘Atreju’ con una delegazione dalla Liguria di oltre 40 persone tra cui il vicesindaco di Genova Balleari, il Sindaco di Recco Carlo Gandolfo, il vicesindaco di Pieve Ligure Stefano Baggio, il capogruppo al Comune di Genova Alberto Campanella, il presidente della commissione cultura di Palazzo Tursi Valeriano Vacalebre che insieme a numerosi amministratori del territorio e simpatizzanti hanno accompagnato Matteo Rosso all’importante appuntamento della destra Italiana.