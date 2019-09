Cairo, presentato il libro celebrativo per i cento anni della Cairese

Nell’arco della cerimonia sono state raccolte le testimonianze di ex calciatori, dirigenti e tifosi gialloblu

Davanti ad una platea gremita, si è tenuta ieri sera, al “Palazzo di Città“, la presentazione del libro “Diario Gialloblu: Un Secolo di Cairese” scritto da Daniele Siri. Una serata ricca di ricordi ed emozioni per tutta la cittadinanza cairese, per tutti gli ex calciatori, dirigenti, e tifosi che hanno partecipato al primo dei due eventi in programma per festeggiare i “100 ANNI”della società.

Nell’arco della cerimonia (anche grazie al materiale fotografico riguardante le varie annate) sono state raccolte le testimonianze di ex calciatori, dirigenti e tifosi gialloblu, dagli anni del dopoguerra sino ai giorni nostri; sono stati ripercorsi, anche con molta emozione, gli anni d’oro della Promozione in C2, sotto la guida del “Presidentissimo“,Cesare Brin, con protagonisti alcuni dei giocatori dell’epoca – in primis l’attuale Presidente Mario Bertone – l’anno dei Derby del 2009 contro la Carcarese, (con un video dedicato alla vittoria dei playoff) sotto la presidenza di Franco Pensiero e la guida dirigenziale del compianto Carlo Pizzorno, con le testimonianze di ex bandiere gialloblu quali Cristiano Chiarlone, Roberto Abbaldo, il D.S. Matteo Giribone, e l’ex capitano Matteo Spozio.

Infine sul palcoscenico sono saliti, per ringraziare la società e tutti i tifosi per gli anni passati coi colori societari, gli ex Giuliano Bresci, ed il bomber Diego Alessi (da quest’anno in serie D con la maglia del Vado), e per presentare il “nuovo corso” sotto la presidenza Bertone, il Direttore Generale Franz Laoretti, il nostro neo allenatore Giuseppe Maisano, e bomber Francesco Saviozzi, da quest’anno Capitano dopo l’addio di Matteo Spozio.

A concludere la manifestazione, un video-ringraziamento dedicato ai tifosi.

(Foto sito Cairese)