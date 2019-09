Savona, arriva il primo corso per diventare speaker radiofonico

Rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni, avrà la durata di 4 mesi.

VOICE & COMMUNICATION, in collaborazione con RADIO 104 Savona Sound lancia il primo corso di speaker radiofonico abbinato ad un reality per aspiranti speaker dal titolo “Radio Contest”. Rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni, avrà la durata di 4 mesi. La principale novita’ del reality radiofonico consiste nella possibilità, per i partecipanti, di seguire un vero e proprio corso professionale di speaker radiofonico sotto la guida di Fabio Calvari (nel suo curriculum vitae Radio Mana’ Mana’, Radio Globo, Radio Centro Suono, voce ufficiale di importanti programmi televisivi, doppiatore e voce ufficiale dei trailer italiani della “20th Century Fox”, docente per corsi di speaker radiofonico, public speaking per Autostrade per l’Italia, Master & Comunication del Sole 24 ore). La partecipazione al reality “Radio Contest”, e dunque una scuola di formazione per speaker radiofonici.

LA SCUOLA

Il percorso formativo sarà realizzato nei locali di Radio 104 Savona Sound con lezioni che si terranno 2 volte alla settimana con lezioni teoriche e pratiche della durata di 3 ore ciascuna. Gli allievi studieranno tutte le materie connesse al lavoro dello speaker radiofonico: conduzione, interviste, realizzazione spot, auto regia e molto altro.

IL PROGRAMMA RADIO

Dopo le prime fasi del percorso didattico, inizierà un programma radiofonico appositamente realizzato, che sarà condotto da Fabio Calvari con gli allievi del corso, che dovranno cimentarsi, in diretta, con prove giornaliere che riguarderanno il lavoro dello speaker: interviste a personaggi, conduzione, citazioni, redazionali. Durante ogni diretta gli ascoltatori saranno invitati a votare per determinare la classifica degli allievi. La votazione potrà essere effettuata sul sito e sulle pagine social della radio.

Alla fine del contest, (dopo circa 4 mesi di lezioni), in una puntata speciale, sarà realizzato un appuntamento in diretta radio, dove si sfideranno tutti gli allievi fino alla proclamazione dei 2 vincitori (giudicati da una commissione di professionisti del settore) che inizieranno la collaborazione con Radio 104 Savona Sound per la conduzione di un programma radio. Tutti gli altri allievi, avranno comunque la possibilità di collaborare con la radio per diversi progetti e co-conduzioni.