Monitoraggio gas Radon, Albenga recepisce la delibera regionale e procede al posizionamento di quattro appositi rilevatori

Albenga recepisce e mette in pratica la delibera della Giunta Regionale con la quale era stato approvato il “Piano di monitoraggio del gas Radon presso gli edifici pubblici e privati della Liguria – anno 2019-2020”.

Il Radon è un gas inodore e incolore emesso naturalmente dal sottosuolo in diverse concentrazioni, che può penetrare nelle abitazioni in determinate circostanze. Se si permane troppo tempo e per lunghi periodi in luoghi con alte concentrazioni di Radon possono insorgere disturbi respiratori.

Fortunatamente la conformazione geologica della Liguria non presuppone un alto rischio di presenza di tale gas nel territorio, ma è comunque opportuno verificare attraverso dati analitici l’eventuale esposizione della popolazione.

Per questo motivo la Regione ha deciso di varare una campagna di monitoraggio – che durerà un anno. Il Comune di Albenga ha dato la sua disponibilità provvedendo, come disposto dalla suddetta delibera (la n. 399 del 2019) al posizionamento di quattro appositi rilevatori in altrettanti diversi punti di campionamento.