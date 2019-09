Modifiche al progetto “Ufficio di prossimità”

Nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020” adottato dalla Commissione Europea, il Ministero della Giustizia ha promosso una progettualità specifica relativa alla creazione di uffici di prossimità, diffusi in modo omogeneo sul territorio nazionale e organizzati secondo un modello comune, al fine di favorire l’accesso dei cittadini al sistema giustizia con particolare attenzione alle fasce deboli e a coloro che vivono in contesti geograficamente disagiati e/o che hanno vissuto la soppressione di sedi giudiziarie a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Per la realizzazione di questo progetto, denominato “Ufficio di prossimità”, il Ministero ha ritenuto opportuno promuovere una sperimentazione che coinvolgesse come partner Liguria, Piemonte e Toscana, con la nostra Regione a fare da “amministrazione pilota”.

Pertanto, la Giunta regionale ligure ha approvato l’”Avviso pubblico per manifestazione di interesse”, volto a coinvolgere le amministrazioni locali potenzialmente interessate a partecipare all’azione progettuale in discorso e a selezionarle redigendo quattro distinte graduatorie di merito, una per provincia di appartenenza. L’Avviso stabiliva come termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse il 13 settembre 2019.

Tuttavia, su iniziativa del Ministero della Giustizia sono stati promossi nel mese di settembre 2019 incontri di animazione territoriale volti a fornire supporto ai soggetti destinatari delle suddette manifestazioni che intendono presentare domanda.

A seguito di ciò, la Regione Liguria ha ritenuto opportuno e necessario prorogare al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al fine di agevolare il più possibile la partecipazione dei destinatari dell’avviso stesso.