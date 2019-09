Serie D, Vado: Alessi inizia la rimonta ma non basta

Rossoblu battuti 2-1 in Toscana

Primo stop in campionato per il Vado. I rossoblu di Tarabotto cadono a Bagni di Lucca di misura dopo essere andati sotto per 2-0. La rete di Alessi che ha riaperto i giochi a metà secondo tempo non è stata sufficiente per dare il via alla rimonta. E pensare che fino al goal toscano erano stati i liguri a fare la partita sfiorando per primi il vantaggio con Gagliardi, ma alla mezz’ora un traversone di Borgia trova pronto Aprile all’incornata che vale l’1-0. Il Vado non si disunisce e cerca la reazione ma in chiusura di frazione sono ancora i padroni di casa a colpire. Al 44′ fallo in area su Aprile e rigore che viene trasformato da Lucatti.

Nella ripresa è sempre il Vado a cercare il gioco ma i padroni di casa agiscono prevalentemente in contropiede senza creare pericoli. Al 24′ Piacentini centra per Alessi che dimezza lo svantaggio. Ci sarebbe anche il tempo di recuperare il risultato ma il Ghivizzano alza il baricentro per non subire le iniziative dei liguri che in chiusura confezionano il pallone del 2-2 fallito da Castaldo che trova un reattivo Signorini.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Ghivizzano-Vado 2-1

Reti: 26′ Aprile (G); 44′ Lucatti (G) rig.; 68′ Alessi (V)

Ghivizzano Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov, Aprile, Lucatti, Nottoli, Marin. (A disp. Marino, Simoni, Zadrima, Broccoli, Papi, Aldrovandi, Viti, Francescangeli, Canali. ) All. Pacifico Fanani

Vado Faggiano, Alberto, Dagnino, Scannappieco, Castaldo, Tomasini, Donaggio, Marmiroli, Gallo, Gagliardi, Piacentini. (A disp.Illiante, Tona, Aurelio, Redaelli, Ferrara, Fossati, Alessi, Piu, Oubakent) All. Luca Tarabotto

Arbitro: Menozzi (Treviso)

Spettatori: 150 circa.