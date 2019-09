Savona e Vado ripartono da “1”

Savona impegnato nel debutto casalingo contro il Verbania

Savona e Vado ripartono dai due pareggi e dalle buone indicazioni emerse nelle gare contro Seravezza e ForteQuerceta. La fase di rodaggio continua e qualche affanno è comprensibile in attesa di raggiungere il top dal punto di vista fisico. Restano le buone prestazioni e il temperamento con cui le due squadre hanno saputo recuperare le reti avversarie.

Il Savona, in attesa di tornare al “Bacigalupo” esordirà al “Chittolina” di Vado Ligure contro il neopromosso Verbania, vittorioso nella prima giornata sul Ligorna al termine di una partita giocata con intensità nella quale sono emerse la solidità della difesa e gli spunti in attacco di Colombo. “Il Verbania farà della fase difensiva il suo punto di forza- ha detto il tecnico del Savona, Siciliano- perciò, come contro il Ligorna, difenderà con tutti gli effettivi e i 10 giocatori di movimento sotto la linea della palla per creare densità e chiudere i nostri spazi per giocare sulle ripartenze. Per quanto ci riguarda, la condizione, in generale, sta crescendo ma c’è ancora da trovare un po’ di affiatamento, empatia in campo ma giorno dopo giorno i ragazzi stanno facendo di tutto per accelerare questi processi. Domani siamo al completo”.

La gara contro i piemontesi torna a disputarsi dopo 17 anni, ma può vantare precedenti anche in Serie C negli anni ’60. L’ultimo confronto diretto fu in serie D nella stagione 2001-2002, il 28 aprile 2002 si impose il Savona 3-0, non ci sono affermazioni in Liguria del Verbania.

I PRECEDENTI

Vittorie Savona: 4 (ultima il 28 aprile 2002 in Serie D, 3-0)

Pareggi: : 2

Vittorie Verbania: 0

Prima trasferta di campionato per il Vado che incrocia nuovamente una compagine toscana dopo il debutto casalingo contro il ForteQuerceta. Sarà, infatti, il Ghivizzano il prossimo avversario dei rossoblu a Bagni di Lucca. La squadra allenata da Fanani si è subito distinta al debutto in campionato con la vittoria per 2-0 sul campo della Lavagnese dimostrando organizzazione e forza tecnica. Tra le fila della squadra garfagnina c’è l’ex Ligorna Brusacà e tanti giovani di sicura prospettiva. Nelle fila del Vado è pienamente recuperato Donaggio mentre in tre restano in dubbio: D’Antoni, Vasoli e Pesce. “Sarà una partita estremamente complicata. Rispetto al ForteQuerceta hanno forse un pizzico di qualittà in meno ma sono una formazione temibile. Noi, non dobbiamo avere paura di vincere” ha detto il tecnico vadese, Luca Tarabotto.

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA IN SERIE D GIRONE A ore 15

Borgosesia-Lucchese

Chieri-Fossano

Casale-Lavagnese

Ghivizzano-Vado

Ligorna-Caronnese a Rapallo

Prato-Seravezza

ForteQuerceta-Bra

Sanremese-Fezzanese

Savona-Verbania