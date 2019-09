ACI: Agosto in rosso per i passaggi di proprietà effetto distorsivo di una giornata lavorativa in meno

Volge in rosso ad agosto il bilancio mensile del mercato dell’usato, condizionato dall’effettodistorsivo di una giornata lavorativa in meno rispetto allo stesso mese del 2018. I passaggi di proprietà delle autovetture, depurati dalle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno archiviato ad agosto una variazione mensile negativa del 2,0%, che tuttavia in termini di media giornaliera si traduce in un positivo +2,7%. Per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 177 usate nel mese di agosto e 151 nei primi otto mesi dell’anno.

Ancora una volta, a fronte di un consistente calo delle prime iscrizioni di autovetture diesel, in netta controtendenza nel mese di agosto si è registrato un aumento del 3,2% dei passaggi di proprietà delle quattro ruote alimentate a gasolio, che hanno incrementato di quasi tre punti percentuali la loro quota sul totale (dal 52,0% di agosto 2018 al 54,7% di agosto 2019). In calo, al contrario, i passaggi di proprietà delle autovetture a benzina, che hanno subìto ad agosto una flessione mensile del 7,6%.

Negativo anche il bilancio dei passaggi di proprietà delle due ruote, che al netto delle minivolture ad agosto hanno registrato una variazione mensile negativa del 4,0%, che anche in questo caso torna in terreno positivo in termini di media giornaliera (+0,6%).

Nei primi otto mesi dell’anno sono state rilevate complessivamente crescite dell’1,0% per le autovetture e dello 0,4% per tutti i veicoli, contro una flessione dello 0,9% per i motocicli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

In crescita ad agosto le radiazioni di autovetture, che hanno messo a segno un incremento mensile dell’1,3%, ancor più accentuato in termini di media giornaliera (+6,1%). Il tasso unitario di sostituzione ad agosto è stato pari a 0,82 (ogni 100 autovetture iscritte ne sono state radiate 82) e a 0,76 nei primi otto mesi dell’anno. In calo, al contrario, le radiazioni di motocicli, con un decremento mensile del 16,6% (-12,6% la media giornaliera).

Nel periodo gennaio-agosto 2019 le radiazioni hanno archiviato crescite complessive del 2,3% per le autovetture e dello 1,6% per tutti i veicoli, a fronte di una flessione del 7,7% per i motocicli.

RADIAZIONI E USATO AD AGOSTO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*) AGO ‘18 AGO ‘19 % AGO ‘18 AGO ‘19 % AUTO 86.570 87.671 1,3 192.508 188.731 -2,0 MOTO 7.877 6.569 -16,6 39.313 37.736 -4,0 TUTTI I VEICOLI 101.587 101.758 0,2 254.965 249.591 -2,1

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

QUOTA DI MERCATO VAR % MENSILE QUOTA DI MERCATO VAR % GEN-AGO AGO ‘18 AGO ‘19 GEN-AGO ‘18 GEN-AGO ‘19 PRIME ISCRIZIONI BENZINA 30,1% 43,5% 47,3 34,2% 44,5% 27,1 DIESEL 56,6% 41,2% -25,8 53,6% 41,9% -23,8 PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE BENZINA 34,2% 32,3% -7,6 36,0% 34,9% -2,2 DIESEL 52,0% 54,7% 3,2 49,8% 51,9% 5,1 MINIVOLTURE BENZINA 28,8% 27,5% -12,2 30,3% 28,8% -5,5 DIESEL 59,5% 59,9% -7,3 58,3% 60,0% 2,4

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2019: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE EURO 0 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2% EURO 1 3,7% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,9% 2,9% 3,1% EURO 2 26,4% 24,7% 23,3% 23,4% 23,1% 22,6% 22,4% 23,3% 23,7% EURO 3 30,7% 30,1% 29,4% 28,8% 28,4% 28,3% 27,7% 28,6% 29,0% EURO 4 25,0% 27,0% 28,2% 28,6% 29,6% 29,7% 29,9% 29,0% 28,3% EURO 5-6 9,3% 10,7% 11,7% 12,1% 12,2% 12,9% 13,7% 12,4% 11,8% Non identificato 3,5% 3,1% 3,0% 2,9% 2,6% 2,6% 2,5% 2,7% 2,9%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Agosto 2019)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI Provincia 2018 2019 % 2018 2019 % AL (Alessandria) 489 634 29,7 1.484 1.396 -5,9 AT (Asti) 232 316 36,3 752 709 -5,8 BI (Biella) 281 232 -17,3 553 566 2,3 CN (Cuneo) 873 873 0,0 1.994 1.913 -4,1 NO (Novara) 487 485 -0,5 1.119 1.051 -6,1 TO (Torino) 2.569 2.754 7,2 5.167 5.131 -0,7 VB (Verbania) 266 257 -3,6 572 519 -9,2 VC (Vercelli) 257 294 14,4 477 498 4,4 PIEMONTE 5.454 5.844 7,2 12.118 11.781 -2,8 AO (Aosta) 429 440 2,6 580 566 -2,4 VALLE D’AOSTA 429 440 2,6 580 566 -2,4 BG (Bergamo) 1.611 1.631 1,2 3.301 2.977 -9,8 BS (Brescia) 2.021 1.977 -2,2 4.359 3.913 -10,2 CO (Como) 829 821 -1,0 1.480 1.490 0,7 CR (Cremona) 605 672 11,0 1.060 998 -5,9 LC (Lecco) 494 451 -8,6 892 820 -8,1 LO (Lodi) 292 370 26,6 558 538 -3,5 MN (Mantova) 700 715 2,1 1.492 1.329 -10,9 MI (Milano) 4.633 5.349 15,4 5.784 5.301 -8,4 MB (Monza Brianza) 880 1.065 21,1 1.665 1.601 -3,8 PV (Pavia) 744 804 8,1 1.532 1.438 -6,1 SO (Sondrio) 280 244 -12,7 643 654 1,7 VA (Varese) 1.214 1.321 8,8 2.511 2.269 -9,6 LOMBARDIA 14.303 15.421 7,8 25.277 23.328 -7,7 BZ (Bolzano) 1.305 1.457 11,7 2.225 2.117 -4,8 TN (Trento) 1.180 1.014 -14,1 2.459 2.697 9,7 TRENTINO A.A. 2.485 2.471 -0,6 4.684 4.815 2,8 BL (Belluno) 417 397 -4,8 835 776 -7,0 PD (Padova) 1.438 1.533 6,6 2.861 2.761 -3,5 RO (Rovigo) 490 384 -21,7 868 859 -1,0 TV (Treviso) 1.514 1.544 2,0 2.860 2.774 -3,0 VE (Venezia) 1.204 1.189 -1,3 2.635 2.413 -8,4 VR (Verona) 1.611 1.727 7,2 3.428 3.257 -5,0 VI (Vicenza) 1.998 1.570 -21,4 2.862 2.737 -4,4 VENETO 8.672 8.344 -3,8 16.349 15.578 -4,7 GO (Gorizia) 270 244 -9,5 530 481 -9,3 PN (Pordenone) 723 687 -5,0 1.241 1.124 -9,4 TS (Trieste) 343 315 -8,1 745 778 4,5 UD (Udine) 1.356 1.270 -6,3 2.181 2.071 -5,1 FRIULI V.G. 2.692 2.517 -6,5 4.697 4.454 -5,2 GE (Genova) 977 960 -1,7 2.255 2.171 -3,7 IM (Imperia) 294 267 -9,3 728 744 2,2 SP (La Spezia) 253 273 7,8 729 712 -2,4 SV (Savona) 345 376 8,9 922 860 -6,7 LIGURIA 1.869 1.875 0,3 4.634 4.487 -3,2 BO (Bologna) 1.368 1.585 15,8 2.654 2.466 -7,1 FE (Ferrara) 506 525 3,8 1.098 1.133 3,2 FO (Forlì) 618 650 5,2 1.397 1.263 -9,6 MO (Modena) 923 1.042 12,9 2.356 2.046 -13,2 PR (Parma) 629 605 -3,8 1.481 1.333 -10,0 PC (Piacenza) 390 352 -9,6 862 839 -2,7 RA (Ravenna) 703 777 10,5 1.393 1.369 -1,7 RE (Reggio Emilia) 1.049 933 -11,0 1.942 9.259 376,8 RN (Rimini) 488 453 -7,1 965 949 -1,6 EMILIA ROMAGNA 6.674 6.923 3,7 14.148 20.657 46,0 NORD 42.578 43.836 3,0 82.487 85.666 3,9 AR (Arezzo) 393 478 21,6 1.080 1.094 1,3 FI (Firenze) 1.599 1.794 12,2 2.356 2.201 -6,6 GR (Grosseto) 348 313 -10,0 830 766 -7,7 LI (Livorno) 552 419 -24,1 1.013 1.084 7,0 LU (Lucca) 557 554 -0,5 1.198 1.195 -0,2 MS (Massa Carrara) 254 270 6,2 621 573 -7,7 PI (Pisa) 488 440 -9,8 1.018 1.143 12,3 PT (Pistoia) 540 560 3,6 1.240 1.117 -9,9 PO (Prato) 261 297 13,8 632 525 -16,9 SI (Siena) 347 342 -1,3 948 879 -7,3 TOSCANA 5.339 5.467 2,4 10.936 10.578 -3,3 PG (Perugia) 1.215 1.208 -0,6 2.796 2.533 -9,4 TR (Terni) 354 361 1,8 856 752 -12,1 UMBRIA 1.569 1.568 0,0 3.652 3.285 -10,0 AN (Ancona) 787 735 -6,6 1.558 1.401 -10,1 AP (Ascoli Piceno) 319 298 -6,6 688 607 -11,7 FM (Fermo) 279 233 -16,4 544 547 0,5 MC (Macerata) 553 515 -6,9 988 1.033 4,6 PU (Pesaro e Urbino) 365 368 0,7 898 860 -4,2 MARCHE 2.303 2.149 -6,7 4.676 4.448 -4,9 FR (Frosinone) 742 730 -1,6 1.845 1.809 -2,0 LT (Latina) 804 696 -13,5 2.138 1.912 -10,6 RI (Rieti) 234 219 -6,3 641 565 -11,9 RM (Roma) 6.935 6.829 -1,5 12.282 11.393 -7,2 VT (Viterbo) 545 538 -1,2 1.256 1.221 -2,8 LAZIO 9.260 9.013 -2,7 18.162 16.899 -7,0 CENTRO 18.471 18.197 -1,5 37.426 35.211 -5,9 AQ (L’Aquila) 452 426 -5,7 1.074 1.034 -3,7 CH (Chieti) 639 612 -4,2 1.350 1.304 -3,4 PE (Pescara) 351 438 24,9 1.114 1.066 -4,3 TE (Teramo) 426 481 12,8 1.134 963 -15,1 ABRUZZO 1.868 1.957 4,8 4.672 4.366 -6,5 CB (Campobasso) 289 510 76,5 878 861 -1,9 IS (Isernia) 134 130 -2,8 340 341 0,3 MOLISE 423 640 51,4 1.218 1.202 -1,3 AV (Avellino) 504 674 33,7 1.472 1.389 -5,7 BN (Benevento) 370 347 -6,1 973 912 -6,3 CE (Caserta) 1.191 1.003 -15,8 2.806 2.648 -5,6 NA (Napoli) 3.153 2.921 -7,4 6.846 6.210 -9,3 SA (Salerno) 1.343 1.351 0,6 3.737 3.412 -8,7 CAMPANIA 6.561 6.296 -4,0 15.834 14.570 -8,0 BA (Bari) 1.659 1.768 6,6 4.416 4.308 -2,5 BT (Barletta Andria Trani) 619 570 -8,0 1.358 1.362 0,3 BR (Brindisi) 549 549 0,1 1.771 1.769 -0,1 FG (Foggia) 803 807 0,5 2.301 2.360 2,6 LE (Lecce) 1.350 1.471 9,0 2.985 2.881 -3,5 TA (Taranto) 723 890 23,1 2.403 2.422 0,8 PUGLIA 5.703 6.056 6,2 15.234 15.102 -0,9 MT (Matera) 275 268 -2,7 753 678 -9,9 PZ (Potenza) 586 535 -8,7 1.389 1.264 -9,0 BASILICATA 861 803 -6,7 2.142 1.942 -9,3 CZ (Catanzaro) 298 447 50,1 1.293 1.159 -10,4 CS (Cosenza) 667 537 -19,4 2.488 2.386 -4,1 KR (Crotone) 116 112 -3,4 554 596 7,6 RC (Reggio Calabria) 510 434 -14,8 1.850 1.749 -5,5 VV (Vibo Valentia) 129 149 15,9 555 499 -10,1 CALABRIA 1.720 1.681 -2,3 6.740 6.389 -5,2 AG (Agrigento) 520 568 9,2 1.570 1.593 1,5 CL (Caltanissetta) 393 378 -3,9 969 942 -2,8 CT (Catania) 1.324 1.205 -9,0 4.238 4.440 4,8 EN (Enna) 213 209 -1,9 604 581 -3,8 ME (Messina) 677 570 -15,9 1.858 1.848 -0,5 PA (Palermo) 1.455 1.381 -5,1 3.930 4.069 3,5 RG (Ragusa) 349 401 14,9 1.248 1.226 -1,8 SR (Siracusa) 581 642 10,6 1.597 1.526 -4,4 TP (Trapani) 496 492 -0,8 1.511 1.635 8,2 SICILIA 6.008 5.844 -2,7 17.525 17.860 1,9 CA (Cagliari) 622 735 18,2 1.701 1.638 -3,7 NU (Nuoro) 230 275 19,4 915 895 -2,2 OR (Oristano) 242 293 21,0 674 661 -1,9 SS (Sassari) 780 705 -9,6 1.982 1.873 -5,5 SU (Sud Sardegna) 503 353 -29,7 1.518 1.355 -10,7 SARDEGNA 2.377 2.361 -0,7 6.790 6.422 -5,4 SUD E ISOLE 25.521 25.638 0,5 70.155 67.854 -3,3