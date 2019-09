Regione, finanziamenti per 73 aziende agricole liguri: 16 sono del Savonese

Nell’ambito del bando del programma di sviluppo rurale che prevedeva sostegni per 2 milioni di euro ai giovani agricoltori per l’avvio di nuove imprese

Sono 73 le domande ammesse a finanziamento su 97 presentate alle Regione Liguria nell’ambito del bando del programma di sviluppo rurale che prevedeva sostegni per 2 milioni di euro ai giovani agricoltori per l’avvio di nuove imprese. Nei giorni scorsi è stata resa nota la graduatoria delle aziende che hanno partecipato al bando superando l’istruttoria dell’Ispettorato Agrario Regionale come riportato sul magazine economico Savonauno. A ricevere i contributi, per un ammontare compreso tra i 18 ed i 32 mila euro, saranno tra gli altri 16 giovani agricoltori della provincia di Savona.