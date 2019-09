Celle, al via la manutenzione ordinaria sui rii comunali

Lavori in corso fino al 30 settembre

A partire da lunedìe fino presumibilmente al 30 settembre 2019 saranno effettuati i lavori di manutenzione ordinaria di difesa del suolo per anno 2019 sui rii comunali nel Comune di Celle Ligure

La pulizia degli alvei riguarderà Rio santa Brigida (dal centro associativo di mezzaluna fino a via Biestri), il Rio Sanda (da via Colla al giro della Rossa) e il Rio Lavadore (dalla scuola primaria a monte per circa 500 metri).

L’intervento è finanziato dalla Regione Liguria con delibera n. 494/2019 con cui è stato assegnato al Comune di Celle Ligure un contributo di € 6.350,70 per la manutenzione degli alvei comunali anno 2019.