Tre i codici rossi al Santa Corona

E’ di tre codici rossi il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera ad Albenga. Ad entrare in collisione sono state due motociclette per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Bianca e l’automedica che hanno trasportato le tre persone al Santa Corona di Pietra Ligure.