Cairo, verso la manutenzione straordinaria delle strade 24 ore al giorno

Gli operatori interessati possono inviare la loro manifestazione di interesse entro le 12 del 9 settembre prossimo

Il Comune di Cairo ha avviato un’indagine di mercato per scegliere l’operatore più adatto a fornire il servizio di manutenzione stradale straordinaria e il pronto intervento sulla viabilità del Comune per un anno. Il servizio sarà attivo 24 ore al giorno, anche in orario notturno e nei giorni festivi. Gli operatori interessati possono inviare la loro manifestazione di interesse entro le 12 del 9 settembre prossimo.