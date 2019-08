Quiliano, al via oggi 5 giorni con “Agrigusta”

Radio 104 Savona Sound sarà media partner dell’evento

Taglio del nastro di Agrigusta, la cinque giorni promozionale delle eccellenze culturali, sportive, enogastronomiche del territorio di Quiliano. “Una scelta strategia- ha detto il primo cittadino quilianese-che cerca di puntare sulla qualità del prodotto quilianese a cominciare dalla cultura, sport e tempo libero. Nelle due location di Piazza della Costituzione e del Centro Storico avremo la palestra di roccia a cura di istruttori specializzati del finalese, sarà possibile visitare Villa Maria, ci sarà uno spazio bambini, e non mancherà ovviamente il momento della degustazione con food autentici e particolari del nostro territorio”.

Il programma, prevede anche conferenze su temi specifici:”Sono i temi di prospettiva della comunità- ha continuato il Sindaco- perchè vogliamo proporci come territorio accogliente che guarda al suo entroterra. Usando gli strumenti della formazione e anche la nostra principale risorsa: i boschi. Chiaro che per fare ciò bisogna discutere e promuovere queste particolarità. Abbiamo voluto confermare una manifestazione che coinvolga tutta la cittadinanza, le associazioni, le attività commerciali, sportive ecc. Ci sarà un’attenzione particolare anche al centro storico con degustazioni di vini provenienti dalla Liguria ma non solo“. Saranno presenti, infatti, anche i viticoltori della Borgogna. “Con la Borgogna- ha detto la vicesindaco Ottonello- è nata una collaborazione e un’amicizia che dura da 10 anni. Festeggeremo questo traguardo guardando al futuro insieme”.

La parte musicale e di intrattenimento sarà garantita da Radio 104 Savona Sound: “Invitiamo la cittadinanza e tutti i commercianti– ha concluso il Sindaco- a tenere la radio accesa e a farla diventare una vera e propria radio diffusa in tutta la città con le sue voci e la sua musica”.

Il 1° settembre ci sarà la grande gara di pesto genovese al mortaio: “20 partecipanti che si sfideranno per andare alla finale mondiale di Genova, ci sarà anche l’aglio di Vessalico, il banchetto del Tartufo. Per quanto riguarda la ristorazione ci sarà un menu unico a cura delle associazioni locali e non solo, una ristorazione diffusa ovviamente tutta ligure“. Ha concluso il Sindaco.

Questo il programma