Laigueglia, è tornato il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”

È tornato a Laigueglia il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”. La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione consecutiva, aderisce al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta e Piemonte.

Martedì 6 agosto la Chiesa Parrocchiale di S. Matteo ha ospitato l’esibizione del trio formato dai percussionisti Pietro Micheletti e Mario Scolari e da Fausto Caporali, docente presso il Conservatorio di Torino ed organista del Duomo di Cremona. Una magnifica occasione per ascoltare l’organo “Vegezzi-Bossi” (1932), restaurato nel 2018, in un programma di grande interesse anche per la commistione timbrica originata dagli strumenti impiegati. Gli autori prescelti sono stati Widor, Viene, Fauré, Dupré e lo stesso Caporali.