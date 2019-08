Spotorno, 70 auto danneggiate in un anno, i Carabinieri riescono a trovare il colpevole

Spotorno. A termine di un’attività di indagine lunga più di un anno, i Carabinieri della Stazione di Spotorno sono riusciti a dare un volto all’autore di circa 70 danneggiamenti di autovetture in sosta iniziati nell’aprile del 2018 e avvenuti per la maggior parte in Via Lombardia.

E’ un 50enne, torinese, cameriere stagionale in un locale spotornese ad essere stato incastrato dall’ottima capacità investigativa dei Carabinieri della cittadina ligure che con appostamenti mirati e riprese video lo hanno immortalato proprio mentre stava danneggiando l’ennesimo veicolo.

Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.