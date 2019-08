LA MARCIA DI CHI VOLA NEL CIELO

Anche quest’anno, una rappresentanza dell’ANPd’I, Associazione Italiana Paracadutisti di Italia, sezione di Savona fondata nel 1963, ha partecipato, nel luglio scorso, alla 103* edizione della FOUR DAYS MARCH di Nijmegen assieme a soci provenienti da Veneto, Toscana, Lombardia, Lazio, Sicilia, Campania e naturalmente Liguria. Un grande evento internazionale olandese delle marce militari, con un percorso lungo 180 km su quattro tracciati diversi intorno alla città di Nijmegen. La marcia ha visto la partecipazione di oltre 45000 civili e 6000 militari in rappresentanza di 36 nazioni e si è sviluppata su quattro percorsi, che a volte si intersecavano, da 30 a 50 km. I gruppi militari dovevano invece marciare inquadrati per circa 40 km giornalieri con una zavorra nello zaino di 10 kg, senza lasciare indietro nessuno del proprio gruppo pena l’eliminazione di tutta la squadra. Nel contingente italiano composto da 26 paracadutisti, c’erano sei savonesi Remo Dutto (52 anni) al comando dell’intero plotone, Aldo Cappello (75, il più anziano di tutti i partecipanti), Lorenzo Depllano (58), Giacomo Palagi (48), Davide Scardino (55) e Agostino Smanio (51).

