Questa notte, la notte dei desideri

Questa notte è la notte più magica dell’estate: la notte dei desideri o meglio, la notte di San Lorenzo.

La data del 10 Agosto è una data convenzionale, in ricordo delle lacrime di San Lorenzo versate durante il suo martirio, paragonate appunto alle stelle cadenti, ma il momento migliore per vedere le stelle non è il 10 Agosto bensì il 12 ed il 13 Agosto.

Il perché si debba aspettare è spiegato dalla scienza: proprio in quei due giorni la Terra passa attraverso lo sciame delle Perseidi, uno sciame di meteore.

Infatti quelle che noi chiamiamo stelle cadenti in realtà non sono stelle perché le stelle non cadono, possono spegnersi, esplodere e diventare buchi neri, ma certamente non cadono; sono meteore infuocate che più scendono verso terra più si infuocano perciò hanno quella scia che noi vediamo.

Nonostante la scienza abbia spiegato cosa siano le persone continuano a chiamarle stelle cadenti e continuano a cercare il posto migliore per esprimere i loro desideri più importanti.

In Liguria il posto migliore dove ammirare lo spettacolo è sicuramente il Monte Beigua, lontano dalle luci artificiali della città oppure in una spiaggia vicino ad una strada non illuminata come a Bergeggi o alla fine di Celle Ligure.